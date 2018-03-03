事繁壓力大 全台鬧刑警荒

2018年03月03日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

新竹市發生刑警疑因工作競爭刺殺同僚案件，顯露年輕刑警在績效壓力下，抗壓性不足的問題。刑事局統計，目前全國刑警缺額757人，缺額率達16.94%，基層刑警指出，若不從基本面減輕刑警繁重的工作與壓力，刑警荒的老問題會一直存在，就算放寬標準，招補新人，也只會造成惡性循環，治標不治本。

刑事局指出，全國各警察機關偵查佐員額為4469人，至上個月共缺額757人，缺額率達16.94%，高於此平均值的共有新竹縣等8個縣市警察局。

其中，缺額比率最高的是新竹縣，達33.33%，其次依序為新北市25.71%、雲林縣24.39%、基隆市23.42%、苗栗縣23.23%、桃園市21.25%、台北市17.86%、台中市17.69%。若以缺額人數計算，新北市少145人居冠，再來為台中101人、台北市100人、桃園市75人。

以往受民眾和制服警察敬畏的「刑事伯」，如今卻沒有人要當。基層刑警說，績效與公文壓力是壓死刑警的最主要2根稻草，「每隔幾天就要封城掃毒、掃黃」，刑警除要達成上級各種打詐、掃毒、緝槍等績效外，還必須限期處理民眾五花八門報案的公文，否則逾期就會受到懲處。

基層無奈說：「又要綁在辦公室內處理公文，又要值班、到外面爭取績效，各類陳抗也得出勤，真的沒有3頭6臂」。為了能早日脫離苦海，考上警大，才會對功獎錙銖必較。所以警界有口頭禪說，同學同學，捅到流血；同事同事，捅到出事。。

為解決刑警荒，各分局大多從派出所調派年輕員警支援，並鼓勵考刑警。資深刑警表示，若沒有辦案的興趣與熱忱，及老刑警的經驗傳承，在無法承受龐大工作壓力下，流動率一樣高。

(中國時報)