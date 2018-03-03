特技女演員姊姊 半裸陳屍大樓機房

特技女演員陳竹音的姊姊（左）日前離家失蹤，2日被人發現陳屍在一處大樓，陳竹音希望檢警能查明死因。（取自陳竹音臉書）

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中國時報
／基隆報導

特技女演員陳竹音的姊姊，上月突然離家失蹤，她透過臉書拜託各界協尋，並報案請求警察協助。基隆警方2日下午獲報在愛三路上一棟大樓的10樓機房有具女子下身赤裸陳屍，經通知陳竹音，證實是其姊。警方初步認為沒有外力介入，今報請檢方相驗。陳竹君則在臉書指姊姊是遇害身亡，請求司法檢調找出凶手制裁。

特技演員陳竹音去年參加日本節目《女子版極限體能王》，她是少數通過第一關的挑戰者。她也曾擔任舒淇、樂基兒等女星替身。

據了解，38歲陳女原住在高雄龍發堂內，因院內爆發感染回到基隆老家，上月9日突然離家失蹤，家屬也向警方報案協尋。

昨天下午3時許，二信大樓銀行行員檢查10樓機房發現有異，向警方報案，警方在機房內發現一具女屍，上半身衣著完好，下身褲子、鞋子皆已褪去，並可見大小便穢物，身上沒有其他識別身分證件。

警方根據死者特徵，研判是日前報案失蹤的陳姓女子，通知家屬來現場辨認，證實死者確實為失蹤近1個月的陳女。

陳竹君則在臉書發文懷念姊姊，「竹君姐姐，你先走一步， 我們天堂再見，謝謝你讓我送你走人世間最後一步」，並請求司法檢調找出凶手制裁。

不過，警方根據現場狀況，初步排除人為外力因素介入，至於是否有身體疾病，還是其他因素致死，今天將由檢方會同法醫相驗，同時調閱監視器釐清是否有其他人出入命案現場，才能確認死因。

(中國時報)

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