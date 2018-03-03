莫文蔚氣長30秒鐵肺發威

2018年03月03日 01:25 中國時報 本報訊 報導蔡琛儀

莫文蔚（右）親自向李榮浩邀歌，沒有給他任何方向，讓他自由發揮。

莫文蔚2日推出新單曲〈慢慢喜歡你〉，請到李榮浩作詞、曲，荒井十一郎擔任製作人，李榮浩在莫文蔚上張專輯《不散，不見》中，就擔任多首歌的吉他手；莫文蔚2015年在北京舉行「看看」演唱會，邀李擔任嘉賓合唱〈堅強的理由〉，去年李榮浩在紅館舉辦開唱，莫文蔚除了到場觀賞，還到後台跟他邀歌，她不想設限李的才華，因此事先沒有提出方向，讓他自由創作。

報導蔡琛儀

〈慢慢喜歡你〉挑戰莫文蔚的肺活量，副歌的每個句子都必須超過30秒才能換氣，每次換氣卻又只有不到0.1秒的時間，需要極力維持纖細又沉穩的聲線，困難度頗高，但她仍順利完成。MV由導演陳映蓉執導，並找來資深演員張瓊姿、洪勝德飾演一對老夫妻，透過兩人共同參加孩子的婚禮，並為對方披上圍巾、打領帶等日常舉動，與即將成婚的新人互相對照，顯現出經歷年歲的深厚感情。

宣傳新歌曬恩愛

莫文蔚日前出席米蘭時裝周，還特別抽空在米蘭拍攝一系列「慢速」影片宣傳新歌，其中更穿插李榮浩帥氣刷吉他的慢動作影片；不過她和老公手牽手步向教堂的影片最引起粉絲的注意，雖只有短短40秒的縮時背影畫面，但兩人同手同腳的模樣，甜蜜指數破表。今年是莫文蔚出道25年，她除了陸續推出單曲，演唱會和新專輯也正在積極籌備中。

(中國時報)