莫文蔚氣長30秒鐵肺發威

莫文蔚新歌〈慢慢喜歡你〉曲風甜蜜，唱出少女情懷對戀愛的憧憬。

友善列印
中國時報
本報訊　報導蔡琛儀
莫文蔚（右）親自向李榮浩邀歌，沒有給他任何方向，讓他自由發揮。

莫文蔚2日推出新單曲〈慢慢喜歡你〉，請到李榮浩作詞、曲，荒井十一郎擔任製作人，李榮浩在莫文蔚上張專輯《不散，不見》中，就擔任多首歌的吉他手；莫文蔚2015年在北京舉行「看看」演唱會，邀李擔任嘉賓合唱〈堅強的理由〉，去年李榮浩在紅館舉辦開唱，莫文蔚除了到場觀賞，還到後台跟他邀歌，她不想設限李的才華，因此事先沒有提出方向，讓他自由創作。

報導蔡琛儀

〈慢慢喜歡你〉挑戰莫文蔚的肺活量，副歌的每個句子都必須超過30秒才能換氣，每次換氣卻又只有不到0.1秒的時間，需要極力維持纖細又沉穩的聲線，困難度頗高，但她仍順利完成。MV由導演陳映蓉執導，並找來資深演員張瓊姿、洪勝德飾演一對老夫妻，透過兩人共同參加孩子的婚禮，並為對方披上圍巾、打領帶等日常舉動，與即將成婚的新人互相對照，顯現出經歷年歲的深厚感情。

宣傳新歌曬恩愛

莫文蔚日前出席米蘭時裝周，還特別抽空在米蘭拍攝一系列「慢速」影片宣傳新歌，其中更穿插李榮浩帥氣刷吉他的慢動作影片；不過她和老公手牽手步向教堂的影片最引起粉絲的注意，雖只有短短40秒的縮時背影畫面，但兩人同手同腳的模樣，甜蜜指數破表。今年是莫文蔚出道25年，她除了陸續推出單曲，演唱會和新專輯也正在積極籌備中。

(中國時報)

曹格挑梁網路電影撈600萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。