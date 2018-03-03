吳克群元宵節思亡母

吳克群（中）身兼歌手、演員及電影導演等多重角色。

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中國時報
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吳克群的母親1月因肺腺癌病逝，遭逢喪母之痛的他，無時無刻掛念媽媽；他2013年創立的潮牌DEBRAND，2日於紐約時代廣場刊登巨幕廣告，宣告進軍紐約，吳克群不忘與天上的母親分享喜悅，「這是第一個沒有妳的元宵節，多希望跟妳分享，當初妳擔心我做的事情，現在開始有了一點小小的成績。」

吳克群的潮牌副業經營有聲有色，除在台灣、大陸展店，前年開始回本後更趁勢布局全球，陸續在北京、上海、廣州、深圳、成都、西安等城市拓展據點，2017年底大中華區已有32間門市。

事業感情皆順遂

預計今年開發香港、東京、吉隆坡等亞洲重點城市，目標於2018年底全球開立100家門市，年營業額上看1億5000萬人民幣（約7億台幣）。

38歲的他事業順遂，空窗近3年的感情也有進展，與小13歲女友陳語安穩定交往，女方近日常陪他到吳媽靈前上香；昨追問吳媽過世前已知兩人交往嗎、是否認可未來媳婦身分？他經紀公司表示「藝人的私事不回答」，僅表示吳克群自編自導自演的電影《為你寫詩》預計暑假上映，同時推出新單曲。

此外，吳克群的好友威廉，上月20日在臉書發文，求助協尋飼養7年的愛犬，陳語安、阿緯、昆凌隨即在臉書轉發，盼大家幫忙找狗，昨元宵節終於傳來好消息，威廉的愛犬已在台中被尋獲。

(中國時報)

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