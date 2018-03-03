500《花甲》迷抽籤 盧廣仲坐旁邊

盧廣仲（後排左五）和嚴正嵐等人再度齊聚和影迷共度元宵前夕。

友善列印
中國時報
報導

賀歲片《花甲大人轉男孩》累積9500萬台幣票房，劇組在元宵節前夕與500名影迷大團圓，演員們選在觀眾進場等待時開直播隨機抽座位，開演前一刻演員進場後全場觀眾閃光燈四起，尖叫歡呼，吆喝演員直接坐進自己身旁的空位，演員還會貼心遞上衛生紙給粉絲擦淚，讓粉絲直呼：「真是太幸運了！」盧廣仲也在映後帶領眾人合唱戲劇版主題曲〈魚仔〉，嚴正嵐則搭配小花甲首度自彈自唱主體曲〈幾分之幾〉，氣氛感人。

前晚劇組應景舉行猜燈謎活動，考驗影迷對電影細節的記憶力，連一閃而過的車牌號碼、花明身上刺青是在右胸還左胸全都入題，最後10位粉絲過關斬將，由康康出魔王題：「豬哥亮大哥身旁的女星是不是朱慧珍？」一舉刷下8位粉絲，最終2位鐵粉瞬間脫穎而出，獲得全體演員簽名的花甲燈籠大獎，導演瞿友寧更加碼送出主角穿過的戲服及拍攝道具。

全台開165場座談

電影上映3周以來，瞿友寧陸續帶領全體演員以行腳精神跑遍全台戲院，共計165場映前映後座談，日前還帶著上部作品《親愛的奶奶》主角95歲張岫雲與83歲「花甲阿嬤」范足妹在高雄相見歡，開直播打麻將與鏡頭前的粉絲同樂，兩位花漾奶奶同框加起來已178歲，網友稱讚兩人是「最高齡網美」。該片全台上映中。

(中國時報)

吳克群元宵節思亡母 何潤東大肌肌秒壓張庭瑚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。