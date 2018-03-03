500《花甲》迷抽籤 盧廣仲坐旁邊

2018年03月03日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

賀歲片《花甲大人轉男孩》累積9500萬台幣票房，劇組在元宵節前夕與500名影迷大團圓，演員們選在觀眾進場等待時開直播隨機抽座位，開演前一刻演員進場後全場觀眾閃光燈四起，尖叫歡呼，吆喝演員直接坐進自己身旁的空位，演員還會貼心遞上衛生紙給粉絲擦淚，讓粉絲直呼：「真是太幸運了！」盧廣仲也在映後帶領眾人合唱戲劇版主題曲〈魚仔〉，嚴正嵐則搭配小花甲首度自彈自唱主體曲〈幾分之幾〉，氣氛感人。

前晚劇組應景舉行猜燈謎活動，考驗影迷對電影細節的記憶力，連一閃而過的車牌號碼、花明身上刺青是在右胸還左胸全都入題，最後10位粉絲過關斬將，由康康出魔王題：「豬哥亮大哥身旁的女星是不是朱慧珍？」一舉刷下8位粉絲，最終2位鐵粉瞬間脫穎而出，獲得全體演員簽名的花甲燈籠大獎，導演瞿友寧更加碼送出主角穿過的戲服及拍攝道具。

全台開165場座談

電影上映3周以來，瞿友寧陸續帶領全體演員以行腳精神跑遍全台戲院，共計165場映前映後座談，日前還帶著上部作品《親愛的奶奶》主角95歲張岫雲與83歲「花甲阿嬤」范足妹在高雄相見歡，開直播打麻將與鏡頭前的粉絲同樂，兩位花漾奶奶同框加起來已178歲，網友稱讚兩人是「最高齡網美」。該片全台上映中。

(中國時報)