阿部寬說到做到捐270萬花蓮賑災

2018年03月03日 04:10 中國時報 （溫博鈞）

阿部寬因《羅馬浴場》系列獲高人氣，立委想邀他拍《花蓮浴場》推觀光。

日星阿部寬1日親赴位在東京的台北駐日文化經濟代表處，將上月來台時允諾的花蓮大地震賑災捐款交給我駐日代表謝長廷。謝長廷在臉書貼文公布此消息，並貼出兩人對談的照片、代表處職員們與阿部寬的合照，以及致贈給阿部寬的感謝狀。各日媒立即報導此事，說他「有言實行（說到做到）」。

阿部寬上月8日來台代言空調，記者會前夜花蓮發生大地震，在記者會上他對災民表示慰問，也為救災人員加油打氣，隨後由主持人代為宣布阿部寬捐出1000萬日圓（約270萬台幣）賑災，消息傳回日本造成話題，日媒以「男氣」、「神對應」嘉許他的善舉。

謝長廷在臉書上用中文與日文寫道：「昨天日本明星阿部寬來代表處提供花蓮地震的捐款一千萬日圓，回去時有職員要求拍照簽名，他都一一答應，充分表現體貼親切的精神。」該文當天獲超過4000網友按讚，並誇他「人帥心地好」。

阿部寬在《羅馬浴場》的羅馬人角色深植人心，有些網友便戲稱「謝謝羅馬人！」花蓮縣區域立法委員蕭美琴在謝長廷貼文留言：「拜託他來幫我們代言推廣觀光最實際。」又在她自己的臉書寫道：「來拍個《花蓮浴場》如何？感謝阿部寬關心花蓮！」

(中國時報)