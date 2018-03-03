入戲憂不夠美 陳竹昇犯公主病

2018年03月03日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

鄭仁碩在《阿莉芙》中有女裝癖。

陳竹昇以國片《阿莉芙》拿下去年金馬最佳男配角，2日晚和其他主演鄭人碩、舞炯恩出席得利影視舉行的DVD發行座談會，陳竹昇在片中化身妖嬌變性人，還得和現實中好友吳朋奉大搞曖昧，吳朋奉笑說當時陳竹昇「入戲很深」，經常嫌棄自己衣服、髮型不夠好，陳竹昇搞笑回：「我就公主病啊！」

鄭人碩在片中也展現嬌柔面貌，但他有幕穿高跟鞋熱舞的畫面被導演王育麟忍痛捨棄，讓其他演員大呼可惜。

鄭人碩表示，當時長達2周和英國變裝皇后Matt密集練習豔舞，「胯下拉到也不敢跟導演說，經常腳開開走路。」拍了整天卻沒被放入片中，鄭人碩開玩笑說：「導演可能是看我跳得超越Matt才剪掉。」昨現場影迷也齊為鄭人碩的女裝評分，全場都舉手表示好看，他順勢回：「既然如此，那我會繼續走這個（女裝）方向！」

舞炯恩逼好友看片

該片上映時間不長，陳竹昇表示遺憾：「很多朋友都說還沒有看到。」因此他推薦大家可以買DVD收藏，他認為好片值得一看再看，自己收藏不少經典影片，最愛反覆看卓別林《城市之光》、小津安二郎《秋刀魚之味》，「隨著年齡、閱歷，會有不同感受，怎麼看都看不膩。」舞炯恩也表示將會多買幾張《阿莉芙》DVD送圈內好友：「逼他們看！」

(中國時報)