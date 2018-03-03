紅悠智露盼展武俠風

寶塚歌劇團星組首席紅悠智露（中）、首席娘役綺咲愛里（右）、男役禮真琴現場演唱歌舞秀。（趙雙傑攝）

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中國時報
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台灣的布袋戲與日本寶塚歌劇團，兩個百年文化的交流，將擦出什麼樣精彩的火花？源自霹靂布袋戲的台日合製《東離劍遊紀》電視劇，今年被日本寶塚歌劇團相中改編，10月到11月將在台北、高雄首度公演，演出21場，寶塚歌劇團2日來台舉辦公演記者會，現場演出新作曲目，讓台灣劇迷一窺寶塚的華麗舞台。

寶塚歌劇團擔任改編工作的導演小柳奈穗子表示，很高興能改編在台灣很有人氣的布袋戲作品，特別是《東離劍遊紀》劇中角色出場時，以台語設計的特別橋段讓人印象深刻，「有些是詩有些是歌，會巧妙的把這些融入到寶塚的舞台上，目前還在規畫中。」

寶塚歌劇團第3度來台公演，由星組擔綱，首席男役（專演男性角色）紅悠智露與星組首席娘役（專演女性角色）綺咲愛里、男役禮真琴現場演唱歌舞秀《Killer Rouge／星秀☆煌紅》中的歌曲。

期待改編寶塚風格

2016年成為寶塚星組首席的紅悠智露，這次是第一次以首席身分來台，她說之前看過《東離劍遊紀》，「很華麗，也很符合寶塚的特色，不過原劇中有一些表現武打、人飛過來飛過去的CG特效，很期待會怎麼改編成寶塚的風格。」

紅悠智露自學中文

紅悠智露說：「主角凜雪鴉不太用武器，卻是用言語作為策略，在周遭的人的幫助下，最後獲得武器，是讓我覺得最有趣的部分。」

談到身為寶塚星組的一員，3位演員都表示，看到觀眾深受感動的笑容，就足以化解練習的辛勞。

紅悠智露表示，她常收到台灣寶塚劇迷的信，寫著到日本觀看演出的經驗，「我非常珍惜這些信件，也因此很喜歡台灣，之前出寫真集，就特地選在台灣拍攝。也買了學中文的書，有時間就翻翻自學中文。」

(中國時報)

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