日勝生加賀屋 泡湯送早餐

2018年03月03日 01:25 中國時報 劉育良 報導

加賀屋早餐推出刺身料理，新鮮爽口。（日勝生加賀屋提供）

大眾湯（日勝生加賀屋提供）

初春三月，時序換季，身心在春暖花開之際也要隨之更迭，泡一池好湯名泉，從冷冽的嚴冬中甦醒，暖意迎春。

綠意鬧上枝頭，春雨後的北投，充滿著嫩綠新生，「新北投溫泉」榮獲觀光局公布的10大好湯及五大名泉，日勝生加賀屋順勢推出「春饗泡─泡湯送早餐」邀請民眾一同坐擁翠綠視線，在清幽雅致的空間裡，享受溫泉和美食之趣，在初春之時體現極致的尊榮感！

日勝生加賀屋選在初春以「春饗泡─泡湯送早餐」滿足饕客和溫泉客，晨起逛北投公園，芬多精大口吸，一路走到煙霧繚繞的地熱谷，回程來到加賀屋，享受北投特有的雙重泉質。先讓「白磺泉」洗淨身軀，使肌膚柔順光滑，神清氣爽地享用豐盛早點。

用餐完還能加碼泡「青磺泉」，泉水中含有微量放射性元素「鐳」，據說可以改善皮膚病、內臟疾病、高血壓、糖尿病與增強免疫力。「青磺泉」泉色澤碧綠，全球僅台灣北投與日本玉川出產此泉質，水溫約50至75℃，酸鹼值為PH 1～2，屬於酸性硫酸鹽氯化物泉。

嘗新鮮刺身料理

連著泡兩種泉，向疲勞說再見！加賀屋在名湯之外，更讓泡湯族享用特別的早餐，即日起至3月31日止，不論選擇大眾湯或是雙人獨立湯屋，不分平、假日，都能獲得價值720元＋10％的天翔早餐平日貴賓券（不限泡湯當日始用，兌換日期至5月31日止）。在此，來自北海道的白米飯，和市面上少見的傳統日式早餐配菜，還有新鮮的「刺身料理」，讓饕客盡情享用宛如置身日本享用早餐的錯覺。當然，還有中式、西式等多種菜色任君挑選。

Index

春饗泡泡湯送早餐

早餐時間：07:00到10:00

大眾湯開放時間：06:00到24:00

大眾湯價位：平日1200元，假日1500元

雙人獨立湯屋開放時間：24小時開放

雙人獨立湯屋價位：平日2000元起，假日2300元起

（限用現金或信用卡支付現場售價金額）

電話：（02）2891-1238

(中國時報)