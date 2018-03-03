玉女變諧星 王宇婕逗媽開心

2018年03月03日 01:25 中國時報 林淑娟 報導

王宇婕（右）與媽媽蕭瑤感情好，母女之間沒有祕密。（粘耿豪攝）

王宇婕走出童年家暴陰影，更懂感恩惜福。（粘耿豪攝）

王宇婕幕前幕後都超級放得開，不介意扮醜，喜歡逗人開心。（取材自臉書、資料照片）

王宇婕和媽媽蕭瑤，約20年前因不堪印尼華僑父親家暴，一起逃來台灣，充滿陰影的童年一度讓外形甜美的她入演藝圈後增添些許悲情形象。不過熟悉王宇婕的朋友和粉絲都發現她這兩年愈來愈放得開，完全拋開以往的玉女包袱，儼然成了搞笑女諧星。事母至孝的她，日前和媽媽蕭瑤一起接受本報專訪，透露自己的轉變緣起，「主要是為了讓媽媽開心」！

王宇婕坦言，以前她跟家人朋友相處時，確實不是現在這樣的模式，「因為從小爸爸就很嚴厲，我講話必須很小心、生活也壓抑，連和媽媽相處的方式也沒那麼輕鬆。」但現在的她，不再用嚴肅態度看待所有事，覺得人生沒有過不了的關卡，很多事都可以幽默帶過，她開始享受在生活中為自己和家人朋友增添更多幽默與樂趣，「我家人的情緒會直接影響我，當我看到媽媽被我逗得開心、笑到流眼淚，我就會跟著很開心。也因為有媽媽的另類鼓勵，我才會愈來愈浮誇啦。」

愛看王宇婕學猴

一旁的蕭瑤聽了忍不住笑說，身為媽媽的她也很掙扎，雖然總勸女兒「要有形象」，「但現在這樣的她超可愛、很放得開，真的可愛到極點了。」王宇婕舉例，媽媽很喜歡看她表演模仿猴子，或用奇怪的口音學人家直播，每看必大笑，甚至還會在外人面前誇說「我女兒超好笑的」，接著就點名她現場「演一段」，讓她經常覺得尷尬又好笑。

蕭瑤稱讚王宇婕一直都是個貼心的女兒：「她真的很孝順，就算外表沒有明顯表現出來，但她的心裡在乎你的一切，她把所有責任都背到自己肩上！」蕭瑤不捨地說，宇婕這些年來好像成了這個家族的族長，是這個家的一家之主，懂事到讓人心疼，「她總是會未雨綢繆，不斷提醒自己和我要存錢、要買房給我住。但我認為，錯！我有錢、我要花掉，寧可讓自己開心、先把自己的健康顧好。」

母女的日常相處、相互照顧，在外人看來，王宇婕經常更像個媽媽或姊姊，照顧著像是妹妹或女兒的蕭瑤。蕭瑤說，王宇婕從小個性就乖巧，「她小時候，學校要大人去拿成績單，我要去學校前，她哭得聲淚俱下預告可能要被留級了，我還安慰她，結果一發成績單，第10名。隔年要發成績單前她又哭，結果第5名！」王宇婕笑說，媽媽對她的教育很放鬆，從小都是自己堅持「沒做完功課不吃飯」，要考試前，媽媽總勸她不要讀太多、早點去睡覺，常常是她反過來跟媽媽說：「不要吵我，今天我要念書！」

學費全靠獎學金

她從印尼逃出後就到美國讀高中，媽媽天真以為佛州沒有冬天，只給她幾件夏天的衣服，她在嚴冬中就穿短袖配阿姨送的一件外套，冷到凍傷，後來才靠自己打工添購二手衣服，媽媽當時還覺得奇怪，怎麼女兒從來不需要跟她要零用錢。

王宇婕回憶，她到佛州念書時真的很窮，因為很怕打電話跟媽媽要錢這種感覺，所以學費靠獎學金、生活費就靠自己打工，在學校還因為太用功、功課太好，某一天上課時突然被叫去校長室，「因為老師觀察我，覺得我這樣很危險、怕我壓力太大會出事，還叫同學要盯住我，8點以後只能去運動、不能再碰書本。」

不過，她說，自己也不是從小就這麼主動愛讀書，小時候為了躲避家暴的爸爸，她和媽媽常常逃跑、搬家，功課總是跟不上同學。有一天她突然意識到：「媽媽以後只能靠我了！我只能好好讀書、考上好學校，我必須奮發圖強！」當時才國一的她，從此早熟得像個大人，跟哥哥兩個人高中之後幾乎都拿獎學金。

蕭瑤為孩子堅強

前陣子她看《與神同行》時忍不住大哭，對於很多人人在福中不知福特別有感觸。她說，以前就不懂為何有些朋友會為了「讀書」跟父母吵架，「我都會告訴他們，父母可以讓你讀書真的很幸福，我曾經想要讀，卻讀不到。」雖然她和媽媽曾有那樣不開心的家暴陰影，可是受媽媽影響，母女一直都懂得惜福，「我從小就覺得媽媽是非常樂觀的人，她的少根筋，讓我跟哥哥在那樣的環境裡，還是經常感受到開心。」

蕭瑤回憶，以前正受家暴之苦時常常會想：「現在是黑夜，再撐一下，黑夜就會過去，黎明很快就到了。做母親的很重要，我們是小孩的支撐、要給小孩力量，因為小孩比妳更弱，一定要想辦法冷靜下來。」所以，當年只要爸爸出去了，她就會找開心的事來幫自己和孩子舒解壓力，「苦痛是黑暗，但我一直懷抱希望、相信黎明的存在，認為總有一天會走出黑暗。人只要有希望就會有力量。」

王宇婕之前曾受邀向家暴受害者分享成長經驗，她說自己常提醒他們，很多人可能歸咎、怨恨自己的原生家庭，「我們無法選擇自己在哪裡出生，但你已經夠苦了，所以一定要跳出來！要告訴自己，再糟也不會更糟、以前真的是一場夢，真的沒有過不了的關，如果你放棄自己，那麼誰也救不了你。現在的我真的很幸福，以前的我，哪能這樣自由、快樂？」

感謝童年給力量

她說自己很珍惜所有對她好的人，因為沒有人對你好是應該的，人家對你好、應該感恩，能給別人多少就付出，「以前爸爸不開心時，可能剛好有朋友買水果來看我們，爸爸一氣消就不打我們了。所以我現在如果想到誰、想做什麼，就會馬上去做，因為可能也無形中真的給別人帶來改變。感謝我的童年，我對它充滿感恩，它讓我有很多力量，讓我有奮鬥動力、想讓自己變得更好。我現在這麼珍惜身邊人，也是因為我的童年。」

蕭瑤也回憶起有一段時間的宇婕，每當走在路上時看到人就笑，「她對我說，媽媽，每天早上如果有人對妳笑，妳是不是就會覺得那天很順？如果一個微笑就能帶給別人好心情，為什麼不？所以她到處跟陌生人微笑、講早安，目的就是希望人家跟著笑！」從女兒身上，她看到了「汙泥裡一樣可以長出蓮花來」。

(中國時報)