奧斯卡紅毯有狼 小珍妮佛拒受訪

2018年03月03日 01:25 中國時報 徐桐炘 報導

華倫比提（右）和費唐娜薇今年在典禮上的表現備受矚目。（路透）

小珍妮佛向來勇於發言，針對女權問題幾乎從不噤聲。（法新社）

《美國偶像》名主持人萊恩希奎斯特（Ryan Seacrest），自2006年起擔任「E! News」的頒獎典禮紅毯主持人，並將在台灣時間下周一揭曉的奧斯卡獎紅毯上訪問眾星，但他的貼身造型師日前指控遭他長年性騷擾，在「#MeToo」運動正熱的當下備顯諷刺，被視為女權捍衛者的「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrance）表態說：「我可能不會接受他的訪問。」

萊恩的前造型師蘇西哈迪（Suzie Hardy）日前控訴萊恩多年來對她性騷擾，包括僅穿內褲以勃起下體摩擦她、與直接摸她下體等惡行，雖然萊恩否認控訴，但至少有一位目擊者證實這些說法。

語帶保留不願下定論

E! News表示萊恩的奧斯卡紅毯主持工作將不會被撤換，但不少藝人公關已建議客戶拒絕接受萊恩訪問。

據《綜藝報》報導，小珍妮佛為宣傳新片《紅雀》接受電台訪問，主持人提到萊恩事件時，她其實一頭霧水，表示無法想像對方做出這種事，不過她沒有妄下結論：「他還沒有接受審判，而我不是法官、也不是陪審團。」她認為這類事情經常變得很微妙，語帶保留說：「若真的選擇跳過萊恩的訪問，他也不會是唯一一個我不願受訪的媒體。」

華倫比提雪恥再頒獎

小珍妮佛還提起該頻道女主持人凱特沙德勒（Catt Sadler）之前才因薪水不平等而請辭，凱特指控主持多年來，薪水僅達同節目男主持人傑森甘迺迪（Jason Kennedy）的一半，小珍妮佛為女主持人們大抱不平。她也談起之前因為在寒冬中穿著火辣禮服而被「時尚警察」檢舉，她認為：「這些人總是對別人的身體很嚴厲，談論那些不該說的事情。」

另外，去年奧斯卡頒獎典禮出現烏龍事件，頒獎人資深影星華倫比提（Warren Beatty）和費唐娜薇（Faye Dunaway）因拿到錯誤得獎名單，誤將「最佳影片」頒給《樂來越愛妳》，之後才被糾正為《月光下的藍色男孩》，成為整場典禮的「最大亮點」。據美媒報導，2人為一雪前恥，將捲土重來再度一同上台頒發相同獎項，據知他們已現身過頒獎典禮劇場進行彩排。典禮將於5日早上9點於台視播出，同日晚10點重播。

(中國時報)