《跟爺爺說再見》 親情羈絆洩真心話

2018年03月03日 01:25 中國時報 李承陽 報導

溫暖動人、笑中帶淚的日版花甲少女家庭詩篇《跟爺爺說再見》，來自新銳劇本家山崎佐保子，根據自己爺爺往生時的真實經驗所編寫而成的原創故事。她親自編寫成電影劇本，「比起失去親人的悲傷，被留下的遺屬們，所暴露出來的真實想法與不忍卒睹的面目，更加深刻留在我記憶當中。如果真要說，我當時也並不是那麼悲傷。」

這是一個尋常家庭的故事，雖然這家人並沒發生什麼驚天動地的大事，但透過爺爺的離開，暴露出家人之間的真心話，也正因為是一家人，彼此更無法縮短內心距離所帶來的煩躁，以及無論如何爭吵，彼此也無法分離的羈絆。

山崎透過女主角的目光，審視「性愛」、「死亡」與「生存」，然後再邁出嶄新的第一步，是部精采劇情媲美《父後七日》、《花甲男孩轉大人》，會讓觀眾感同身受、會想起珍愛家人且笑淚交織的感人之作。

讀完劇本 決定接導演

電影導演森垣侑大透露讀完劇本當下，二話不說接下導演一職：「我一邊回想自己的爺爺奶奶，一邊思索著家人的事，在咖啡廳一口氣讀完了整個劇本，並流下了眼淚。」劇組找來在電影、電視劇、舞台劇都有活躍表現的新生代女演員岸井友希乃擔綱女主角；飾演她難以相處的古怪家人們，則找來岩松了、光石研、水野美紀、美保純、岡山天音等日本影壇首屈一指演技派演員共同演出。

(中國時報)