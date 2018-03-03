生田斗真書咚電到廣瀨鈴

2018年03月03日 01:25 中國時報 徐桐炘 報導

生田斗真（右）和廣瀨鈴在片中有許多令影迷心跳加速的唯美畫面。（威視提供）

傑尼斯偶像生田斗真和當紅新生代演員廣瀨鈴共同演出電影《先生！我可以喜歡你嗎》，33歲生田斗真曾和「青春戀愛電影大師」導演三木孝浩於2012年合作電影《我們的存在》，2人暌違5年再度聯手挑戰純愛，生田斗真表示：「裡面有很多讓人忍不住害羞的台詞或情境，心情一直很緊張。」更誠實說：「我和導演都很擔心對方會覺得這傢伙好像沒什麼長進，所以不斷想要把更好的一面展現出來。」

生田盡力詮釋怦然心動的感覺：「希望可以讓觀眾感受到我們內心糾葛卻努力爭取愛情的感動！」他在片中飾演暖男老師，在天台親吻穿著雪白婚紗的高中生一幕讓許多影迷少女心噴發，也被稱為「禁斷之吻」，但吻戲背後卻沒那麼浪漫，女主角廣瀨鈴談到這場電影高潮的吻戲竟說：「其實拍這場戲之前我才剛吃完咖哩飯。」

婚紗小白鞋 穿搭惹人愛

直率的廣瀨鈴揭發浪漫吻戲祕密，「即使我知道待會要穿婚紗跟生田斗真接吻，一定會散發出濃濃的咖哩味，但我最後決定還是要吃！」調皮的她結束拍攝後還問生田斗真是否聞到異味，未料生田斗真笑說：「我根本沒聞到咖哩味。」更大方稱讚該場戲是最為心動的場面：「廣瀨鈴在天台上穿著白婚紗和學生小白鞋，這樣的穿搭真的非常惹人愛！」

廣瀨鈴羞澀「小鹿亂撞」

片中還有出奇不意的「書咚」橋段，一場二人在校園走廊相遇的橋段，導演安排生田斗真拿著字典敲廣瀨鈴的頭，希望能呈現「清新版壁咚」，彩排時貼心的生田斗真還因下手太輕被指正，沒想到正式拍攝時，生田斗真瞬間出手「書咚」的舉動，意外觸動廣瀨鈴的心，廣瀨鈴表示：「當下真的有種小鹿亂撞的感覺。」這個細膩的反應也成功被鏡頭捕捉下來。該片9日上映。

(中國時報)