2018年03月03日 01:25 中國時報 陳張眾 、 吳奕萱 報導

LOUIS VUITTON Archlight厚底運動鞋，3萬8000元。（LV提供）

傑登史密斯（Jaden Smith）選穿LV Archlight鞋款踏上葛萊美獎紅毯。（CFP）

一身大紅的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），日前被鏡頭捕捉到於LV店中開心試穿最新Archlight厚底運動鞋的畫面。（CFP）

LOUIS VUITTON Archlight厚底運動鞋，3萬8000元。（LV提供）

Supreme x Vans 2018 ，最新聯名鞋款以大面積注入Hip-Hop歌手Juicy J的綠色骷髏頭圖案。（翻攝自Supreme IG）

BALENCIAGA在2017秋冬男裝，推出Triple S三層鞋底仿舊運動鞋，搶眼的色塊拼貼設計，有搶眼的怪異感，還被稱作「醜鞋之王」。（翻攝BALENCIAGA IG）

台灣代表孫芸芸也以黑色運動裝束搭配LV Archlight厚底運動鞋。（翻攝自孫芸芸官方IG帳號）

川久保玲攜手Nike家族中個性低調的元祖鞋款Air Max 180，高調又奇異的配色話題十足。（團團精品提供）

法國精品LOUIS VUITTON在2018春夏女裝系列中送出一雙怪鞋，名為Archlight的運動鞋擁有拱起的厚實大底，配上延伸至腳踝的大型鞋舌，外觀酷似異形，還曾引來一些國外媒體批「真的很醜！」沒想到這看來詭異的鞋款，一推出即獲得包括天后蔡依林、名媛孫芸芸、新生代女星鍾楚曦與名模吉吉哈蒂德等人的喜愛，威爾史密斯之子傑登史密斯甚至踏著它步上葛萊美大獎紅毯，但它究竟有什麼迷人之處？

修飾腿部線條

承襲近來流行的老爹鞋風潮，由品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquiere首次送上秀場的Archlight鞋款，以90年代籃球鞋雛形出發，並以未來主義潤色。鞋面運用正統跑鞋的專業網眼材質和小牛皮混搭，極具特色的彈性厚底隱藏增高功能，而鞋側特殊的低鞋口細節，更是修飾腿部線條的小心機，相對寬大的鞋體，反倒對比出腳踝的纖細，成功結合高跟鞋的修飾效果及運動鞋的輕便舒適。

端看眾星演繹時，不難看出它的百搭特性，無論是運動裝束，還是甜美洋裝，都能穿出獨特個性。縱使此鞋款修身效果驚人，即便如此仍需注意下身穿搭時的比例，選擇凸顯美腿線條的短褲、洋裝抑或貼身長褲，甚至是露出一截腳踝，才能避免造成下半身過於笨重的視覺假象。

醜鞋之王帶動復古感

在LV之前，BALENCIAGA去年秋冬就有一款因造型而成話題的運動鞋「Tripe-S」，三層鞋底的仿舊設計，加上搶眼的色塊拼貼，顯得老舊又泛黃，一度還稱作「醜鞋之王」，創意總監Demna Gvasalia被認為是故意製造一種反流行的審美觀，卻也順勢帶動復古感、90年代運動鞋等風潮再度被炒起。

時尚教母川久保玲親自調教，攜手Nike家族中個性低調、沒有浮誇外型，也沒搭載頂尖跑鞋技術的Air Max 180，將原本的鞋型略做修改，推出「COMME des GARCONS Homme Plus × Nike Air Max 180『電光粉』配色酷鞋」，這絢麗配色的三雙鞋款，當登上春夏巴黎男裝周就征服一票時尚客的目光；在其流暢的線條中，套用上黑、白、粉紅色的集合競演，跳脫以往大家對於Air Max 180的低調印象，炫耀華麗變身，呼應秀場上大量的粉亮色視覺感受，驚豔眾人。

(中國時報)