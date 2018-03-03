怪好玩！千禧世代愛這味

2018年03月03日 01:25 中國時報 陶福媛 報導

台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG打入巴黎男裝周，2018春夏秀推出的檳榔袋設計，也曾在台網路掀起討論。（CFP)

J.W.Anderson廣告公開召募自拍照，藉此與千禧世代互動。（擷自官網）

Rick Owens曾推出露鳥裝，男模在伸展台上裸露陰莖，嚇壞眾人。（CFP)

GUCCI上一季廣告海怪救美的科幻情節，迎合年輕人的心。（ GUCCI提供）

設計師Julien David聲援反性騷，在巴黎男裝周讓模特都戴狗頭，讓議題獲得重視。（CFP）

BALENCIAGA廣告模仿名人街拍，畫面不美，目的是與千禧世代溝通。（BALENCIAGA提供）

GUCCI秀上陰森女模穿著古怪服裝、手提人頭，讓人毛骨聳然，千禧世代卻覺得很酷。（GUCCI提供）

日前GUCCI在米蘭秋冬秀上大搞驚悚，模特兒扮成三眼鬼怪，甚至手拎人頭、幼龍屍體，秀一結束全場鴉雀無聲，直到創意總監Alessandro Michele出來謝幕，歡眾這才恢復意識鼓掌。

GUCCI最懂年輕人喜歡驚悚

GUCCI這一季的服裝美嗎？恐怕不然，有人批評簡直是二手衣的大雜膾。但其實只要明白這場秀的目的不在賣服飾，而是透過搞怪KUSO的語彙與年輕人溝通，爭取千禧世代的認同，一切的詭異驚悚，也都見怪不怪了。

放眼眾家精品，GUCCI應是最懂得和千禧世代溝通的品牌，去年GUCCI透過社群、奇幻鬼怪的廣告，迎合千禧世代好奇、愛嘗鮮的心理，創下62億歐元的銷售業績，成長率高達43％，傲視群雄。根據Bain & Co.報告，其中35歲以下年輕族群的消費實力最為驚人，成長率高達85％。

Rick Owens當眾裸露掀話題

GUCCI為了迎合千禧世代的重口味推出驚世駭俗的「人頭秀」，果然成功在社群掀起話題，網友發起「#GucciChallenge」運動貼出手拎人頭的照片，達到宣傳效果。驚世駭俗的還不只是GUCCI，為了迎合千禧世代的喜好，暗黑時尚王子Rick Owens也曾在2015年巴黎秋冬秀推露鳥裝，男模在伸展台上當眾裸露陰莖，同樣嚇壞眾人，爭議聲浪卻也在網路暴增。

BALENCIAGA模仿狗仔街拍

為呼應年輕族群的追星文化，BALENCIAGA廣告則邀狗仔攝影師掌鏡，廣告中模特兒假扮名人用包遮臉，畫面不美，但很能引起追星粉絲的共鳴。J.W.Anderson最近公開召募自拍照，只要被選中就可能登上廣告，其目的就是要與千禧世代互動，營造「這品牌很酷」的感覺。

精品急於拉攏年輕世代的消費者，其來有自，根據Bain & Co.預估，千禧世代將在2025年成為精品市場的銷售主力，占比將高達45％以上，他們出生在物質富足、數位網路發達的年代，思想、價值觀、時尚品味和消費習慣都與上一代大不相同，時尚精品若不能與千禧世代接軌，就只能等著被淘汰。

近一年全球經濟環境大翻轉，時尚精品呈反彈攀升，大陸精品市場更大幅成長20％，主要原因是千禧世代的崛起，適時彌補3年前大陸「打奢」重創精品市場的缺口。

Bain & Co.的研究報告也顯示，去年大陸的精品銷售成長達1420億人民幣（約6500億台幣），成長幅度達20％，主力消費族群為20歲至34歲的千禧世代，其中成長幅度最大的是化妝品，達28％，其次是珠寶成長幅度為27％，服裝則排名第3達24％。

(中國時報)