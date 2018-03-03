華人設計師 巴黎放異彩

密扇MUKZIN 2018秋冬女裝以「女俠」為主題，其中加入不少利用漫畫元素，打造中國版的超級女英雄裝束。（CFP）

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中國時報
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芬蘭設計師Tuomas Merikoski操刀的AALTO，秋冬大秀引用一家60年代的唱片公司「LOVE RECORDS」為名，以俐落輪廓及誇張的袖型，帶出現實與幻想間的樂觀平衡。（AALTO提供）
Yang Li 2018秋冬大秀充滿暗黑的歌德氛圍，標記「1987-2087」的細節，搭配迴盪的背景音樂，製造出鬼魅般的視覺效果。（CFP）
由中國設計師王汁操刀的Uma Wang，本季利用布料說故事，將穿著者帶入一個無法被定義的平行時空。（新華社）

2018秋冬巴黎時裝周行進到一半，大陸品牌可說卯足全力，藉著發表多面向呈現操刀設計師們的靈魂所在。已在巴黎耕耘數年的大陸設計師李陽，將同名品牌Yang Li的2018秋冬系列發表帶進瑪黑區的聖梅里教堂中舉行，面前披著髮絲的模特們如鬼魅般出行，迴盪於現場的樂聲搭配標記「1987-2087」字樣的細節，像是讚頌或緬懷設計師本人的生平，以大量皮革材質及和有分量感的剪裁描述他的光輝勳績。

MUKZIN 女俠走秀

第2次於巴黎發表的Uma Wang，幕後設計師王汁送眾人進入歷史悠久的亨利四世中學，讓這所誕生過不少哲學家的廊室創造出一個無法被定義的平行世界，亦如同她2018秋冬系列中透過布料傳達給觀者的訊息一般，充滿時空流浪者的質樸風采。首次移師巴黎發表的密扇MUKZIN，創意總監韓雯則用流行語彙解讀女俠形象，漫畫及飛鏢圖騰穿梭於誇張的造型間，並以近似表演藝術的方式及舞台呈現，令現場擠滿百餘人的場地熱血沸騰。

AALTO游走現實與幻想

而芬蘭設計師Tuomas Merikoski操刀的AALTO，秋冬大秀再探自身血統淵源，引用一家60年代的唱片公司「LOVE RECORDS」為名，以俐落輪廓及誇張的袖型，帶出現實與幻想間的樂觀平衡。

(中國時報)

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