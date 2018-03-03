容祖兒力挺吳季剛

容祖兒配戴吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic水晶項鍊。（Swarovski提供）

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中國時報
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吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic系列水晶耳環，1萬4900元。（Swarovski提供）
吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic系列彩色水晶戒指，8900元。（Swarovski提供）
吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic系列彩色水晶手環，1萬2900元。（Swarovski提供）

「台灣之光」台裔設計師吳季剛（Jason Wu）揚名世界，容祖兒和蔡卓妍（阿SA）力挺，近日搶先配戴吳季剛與「Atelier Swarovski」合作的聯名「Mosaic」水晶，不規則切割的超大水晶飾品晶瑩閃耀，黑紅白對比色濃烈搶眼，展現不凡品味。

容祖兒日前在春晚參與演出，身穿Huishan Zhang大紅色洋裝，配戴吳季剛設計的Mosaic系列項鍊和耳環，更添華麗時尚。事業愛情兩得意的蔡卓妍（阿SA）穿上渾身喜氣的春裝。佩戴吳季剛設計的Mosaic彩色水晶耳環，單耳式垂墜式設計，別具風情。

Swarovski為打入奢華精品陣營，10年前推出設計師聯名訂製系列「Atelier Swarovski」，與拉格斐、高第耶等大師攜手合作，成功營造奢華精品形象。為慶祝「Atelier Swarovski」成立十周年，Swarovski本季邀請吳季剛（Jason Wu）聯名合作推出「Mosaic系列」，本月13日將在台舉辦發表會，邀請隋棠擔任展演嘉賓，該系列新品即日起在台北101購物中心水晶軒、台中大遠百水晶軒，及高雄漢神水晶軒等專賣門店販售。

(中國時報)

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