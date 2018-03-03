春季彩妝 流行粉粉der

2018年03月03日 01:25 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北南西店YSL恆久完美氣墊粉餅經典LOGO版，時尚霧光感，2200元。今（3日）推出的新品，當天購買送限量精緻絨布袋+訂製珠寶盒，每人限兌換1次。（新光三越提供）

新光三越台北南西店BOBBI BROWN持久無痕輕感粉底，淨透陶瓷感，3月新品，1800元，凡持DM體驗新品底妝，送限量一日底妝體驗包，每人限兌換1次。（新光三越提供）

新光三越台北南西店TOM FORD私人調香系列引誘香草，3月新品，50ml、8000元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店CHANEL摩登CoCo魅惑印記香水，3月新品，50ml、4360元，100ml、6270元。（新光三越提供）

新光三越LANCOME超輕盈柔白素顏霜30ml+菁萃亮妍泡泡精露15ml+高效卸妝潔膚水15ml，價值2600元、特價1950元。至新光三越APP「精選優惠」扣10點，再加贈限量菁萃亮妍泡泡精露15ml。（新光三越提供）

SOGO忠孝館全台首賣M.A.C星光魔脣，800元。（SOGO提供）

SOGO復興館3月限量新品JO MALONE LONDON英倫田野限量系列古龍水，30ml、2500元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館全台首賣shu uemura櫻花萃釀淨透潔顏油150ml、1060元，450ml、2760元。（SOGO提供）

SOGO復興館獨家Dior超級夢幻美肌萃50ml、4500元，贈送夢幻美肌保養小禮，限量30組。（SOGO提供）

新光三越ESTEE LAUDER Pro極速緊緻肌密全能精華50ml+鑽石立體超緊緻塑型霜l5ml，價值5380元、特價4300元，持貴賓卡過卡再加贈限量經典保養兩日份。（新光三越提供）

新光三越全台首賣ESTEE LAUDER絕對慾望奢華潤脣膏，1200元，凡購買任2件脣彩送限量明星底妝兩件禮。（新光三越提供）

新光三越全台首賣shu uemura秒定妝控油噴霧1200元，至新光三越APP「精選優惠」扣10點，加贈限量「極效保溼精華水凝霜10ml。（新光三越提供）

百貨春妝以獨家、首賣、限量為賣點，尤以強打新色的彩妝新品最吸引追求流行的年輕族群。遠東SOGO台北店表示，首賣和獨賣限定款美妝皆為限量，彩妝是主力商品，賣完就沒貨的人氣最高，約占春季新品2至3成；這季粉色是春季流行色系，在夯了2年的脣彩外，可凸顯臉部妝感的眼影也是焦點。由於今年第1季景氣比去年好，買氣更勝去年，預估春季化妝品節業績可較去年增1成。

熱門採購時段落在母親節

新光三越台北信義新天地行銷經理孫紹堃分析，台北信義區的客群流行敏銳度居全台之冠，對於流行新事物接受度最高，尤其近年社群媒體盛行，網美完妝自拍、打卡上傳，帶動彩妝更加熱門。彩妝是消耗品，較保養品或精品服飾、包款，價格相對較低、好入手，且會根據春夏秋冬推季節新色，隨時可引領時尚脈動。

上半年美妝採購重點時段落在母親節，2、3月春季新品剛發表會下手的主顧往往是櫃哥、櫃姐眼中的「好客人」。新光三越台北南西店行銷經理李香萩表示，美妝品牌會趁新品推出時動員摳客，針對VIP提供個人服務、新品試用、送贈品、辦護膚會等，讓VIP用了就黏住，且強調「母親節會推喔」、「母親節來，會加送好禮」，提前為母親節鋪路；春上市會出動的主顧客就占 6、7成；母親節等促銷期反而以新客居多，約占4、5成。

妝容講究薄透亮 柑橘色調成趨勢

新光三越觀察，今年春季妝容講究「薄、透、亮」，底妝訴求清透帶點微亮光澤，打造宛如天生的粉嫩清透肌；彩妝以多彩鮮豔為主，柑橘色調是趨勢主流。全台包括台北信義新天地、台北南西店、台中中港店等，都強打ESTEE LAUDER、LANCOME、shu uemura及M.A.C首賣新品或獨家組合限定優惠；台北南西店力推多款本月登場的精品香氛和彩妝新品，如CHANEL、TOM FORD最新的香氛，和YSL、BOBBI BROWN等全新底妝。4日前趁旺旺卡利High倒數2天，持指定銀行信用卡單卡同卡號刷卡累計滿1萬元起回饋4％至6％電子贈品禮券；每周一至周四台新聯名卡友於化妝品區刷卡，可限量加碼2％現金回饋。

(中國時報)