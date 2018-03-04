西半台灣陷紅害 霾吞八卦山大佛

2018年03月04日 01:15 中國時報 洪安怡 、 謝瓊雲 ╱綜合報導 ╱綜合報導

台北市的地標101大樓，一整天都籠罩在一片霧茫茫之中。（季志翔攝）

國人歡度元宵，不巧遇到鋒面來臨前晴朗無風的天氣，加上民俗節慶大量燃放鞭炮，境內汙染物持續累積，昨日中午高達18測站PM2.5「紫爆」，全台西半部從基隆到台南，空氣品質指標（AQI）多半達到對所有族群不健康的紅害等級，連彰化縣地標八卦山大佛都「霾」沒了！

大衛魔術把彰化八卦山大佛變不見了？昨天上午7點左右，彰化民眾一早出門都發現市區一片白茫茫，明明晴空萬里，大太陽底下能見度卻僅數百公尺遠，連地標大佛都若隱若現，才驚覺空氣品質壞透了、「紅害」來襲，不禁罵聲四起。

環保署表示，紅害恐將持續至明天，要等待鋒面來臨，空品才有機會改善，已啟動緊急應變機制，提醒民眾做好防護。

元宵放鞭炮遇好天氣 加重汙染

這波罕見空汙從2日元宵節晚間開始漸漸累積，到了昨日清晨全面失控，以台南站為例，元宵節晚間6時左右，PM2.5濃度每立方公尺不到30微克，但到晚間12時就達到74微克，隔日清晨就破百，隔壁新營站更達到120微克，新北土城站也達到100微克。

依據環保團體統計，昨日中午包含崙背、彰化等約18測站，在舊制PM2.5指標標準中已達到「紫爆」等級，整個西半部空品不佳，從基隆到台南，AQI紛紛亮起紅燈。

環保署監資處長張順欽解釋，這波空汙主要還是境內汙染物所造成，由於下周一將有道鋒面會經過台灣，鋒面接近台灣之前，天氣型態會變得穩定，晴朗無風，導致擴散條件不佳。

高屏空品好過北台灣 難得一見

此外，元宵節剛過，民俗節慶燃放鞭炮產生的汙染持續累積，更使得這一波空汙狀況惡化。張順欽舉例，像是前日晚間台東舉行炸寒單，當地PM2.5一度飆高至128微克，所幸風場吹東風，台東地區位於迎風面，擴散條件佳，汙染才能很快散去，而西半部汙染就持續累積。

不過，過往秋冬汙染情況多半集中在中南部，此次北部身受其害，反而高屏狀況好轉。

張順欽表示，這是因為北部外海的渦流，將汙染物不斷向境內回捲，加上北部逆溫層高度往下降，垂直擴散高度非常低，擴散條件惡化，反而「災情」比南部嚴重；高屏地區則因盛行南風，空氣品質相對較佳。

依據氣象局預報，明天才會有鋒面通過，水氣增多，北部及東半部地區將轉為有短暫雨的天氣，中部地區及南部山區亦有局部短暫雨，空品也才有機會轉好。

(中國時報)