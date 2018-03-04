陳菊接府祕書長 可能訪美後上任

2018年03月04日 01:15 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

2018年底地方選舉11月登場，民進黨明天起一連三天，舉行高雄市、台南市及嘉義縣長黨內初選電話民調；據了解，在三個初選縣市完成提名，且高雄市長陳菊確定代理市長人選後，等月底訪美結束，研判她就將北上接下總統府祕書長一職。

今年農曆年後內閣改組，公布名單以國防、外交、兩岸、國安系統為主，其中原外交部長李大維接任國安會祕書長，總統府祕書長吳釗燮接任外交部長，而祕書長懸缺暫時僅由副祕書長劉建忻暫代，而傳出要接任的陳菊，遲遲只聽到「風聲」，卻不在公布名單內。

肩負年底大選操盤重任

知情人士指出，陳菊北上接任總統府祕書長一職，只是時間問題而已。陳菊與行政院長賴清德，大年初四與總統蔡英文見面，當時陳菊就已經點頭，願意承擔「選舉年」總統府祕書長一職，只是上任時間還需等一等。

知情人士指出，陳菊這次接下總統府祕書長一職，身兼一項重大任務，就是為了今年底縣市長選舉做準備，但因為各縣市初選結果3月9日之後才會出爐，高雄代理市長由誰代理，也是牽一髮動全身。

知情人士指出，找代理市長，說容易也不容易，必須是能讓陳菊信任的人，當初選結果出爐後，陳菊也才好拍板由誰暫時接棒。因此，代理市長的人事安排，牽動未來選舉布局，才沒有在上次過年後的內閣改組急著公布陳菊的新人事案。

高雄台南嘉義初選明啟動

此外，知情人士指出，陳菊是黨內的大姐大，已不只一次表明要把任期做完，但是黨希望在選舉年借重「花媽」的能量，所以需要時間幫陳菊搭個台，好讓她能對高雄市民有個交代。

該人士說，近期陳菊接受媒體專訪，從台北市、新北市等黨內選舉布局談到兩岸關係，談這些大格局議題，就是在讓「花媽」慢慢釋放能量。

據了解，民進黨嘉義縣長、台南市長與高雄市長提名初選將於5日到7日辦理電話民調，決定提名人選。屆時，等人選明朗後，而陳菊從美國訪問回來，就是「菊祕書長」了。

(中國時報)