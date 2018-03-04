新聞透視－英菊聯手 破解選舉疑難雜症

2018年03月04日 01:15 中國時報 曾薏蘋

陳菊接總統府祕書長，只欠東風，未來「花媽」接下總統府大總管後，與蔡總統的合作，象徵民進黨執政，真正「女人天下」的來臨。

深獲信任 將成蔡得力助手

陳菊是民進黨在黨外時期，至今活躍政壇、並擁有超級能量「碩果僅存」的人，因此，她在黨內不僅輩分高，地位、份量一點都不輸蔡總統。

相較黨內其他女性元老，陳菊與蔡英文交情好，深獲蔡信任，2016總統大選，更擔任蔡英文競選總部主委，顯示她與蔡英文的情誼。

過年前，蔡英文接受電視專訪，談到陳菊，蔡英文說，「菊姊是一個很重要的資產，希望她能夠替這個國家、替這個黨做更多的事情」；其實陳菊不僅是國、黨的資產，更是蔡英文的重要資產。

今年是選舉年，民進黨中央執政不佳，各縣市選情勢必不會比上屆來得好，如今外有其他政黨壓力，黨內則面臨選情不佳的選區找不到領頭羊問題，因此，陳菊北上後，必然將成為蔡英文得力助手，協助她協調、緩衝選舉過程面臨的疑難雜症。

最佳緩衝 諸侯服膺大姊大

陳菊在黨內，不僅為六都首長，更是諸侯服膺的大姊大，相較其他天王，如前行政院長謝長廷、蘇貞昌或游錫堃，她較沒派系傾軋問題；她與蘇貞昌友好，也和行政院長賴清德關係佳，蘇、賴是蔡英文目前黨內最大敵手，而陳菊的存在，將是最佳緩衝。

北上勤王 接班黨主席熱身

此外，一旦年底九合一地方選舉結果出爐，民進黨若成績不佳，身兼黨主席的蔡英文，將可能辭去黨主席以示負責，對蔡來說，任何人接下黨主席，都沒有由陳菊接班適合，陳菊是唯一可平衡黨內鬥爭的最佳人選，因此，陳菊這次北上接下總統府祕書長，也是為往後接班黨主席熱身。

去年全代會，陳菊出面成功化解黨員赦扁挑戰，她從蔡英文選前到選後，都願拔刀相助，2020年總統大選，能幫蔡英文排除連任障礙的，也必須仰賴陳菊。

陳菊在政壇，已不需太多頭銜來加冕，她在之前新書提到「高雄，就是檢驗陳菊理想的最佳場域」；這次再度北上，就是實現陳菊理想的地方，人生70才開始，陳菊提早1、2年。3月起，陳菊人生將再創高峰。

(中國時報)