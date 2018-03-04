陳菊訪美 肩負安撫獨派任務

2018年03月04日 01:15 中國時報 曾薏蘋 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長陳菊3月20日將訪華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）並發表演說。陳菊這次訪美，除向美方表達蔡總統思維，並肩負向海外台僑、台獨基本教義派說項、安撫的任務，以禦「喜樂島聯盟」發動正名制憲的獨派攻勢。

陳菊日前證實，她將赴美訪問。她表示，CSIS是去年下半年正式邀請她，請她以高雄市長及女性政治工作者角度發表演說，市府團隊正持續與對方聯繫，做好準備。

這次行程預定19日抵華府，展開3天訪問，高市府指出，去年8月28日該中心亞洲資深顧問葛來儀率台美政策訪問團學者到高雄市拜會陳菊，就台灣民主發展及高雄城市治理經驗進行交流，就曾口頭邀陳菊赴美，民進黨駐美代表處主任彭光理及前副市長劉世芳，也幫忙穿針引線。

外界把陳菊這次赴華府行程，稱為「畢業旅行」，這也是她首度到華府訪問。據了解，陳菊這次訪美，除檯面上的拜會行政官員、國會議員、智庫學者、地方市長外，也會參加僑宴，最重要的就是向美方表達蔡總統的思維。

據了解，民視董事長郭倍宏日前成立「喜樂島聯盟」，發動正名制憲的獨派攻勢，令小英壓力很大，陳菊這次赴美，還肩負向海外台獨基本教義派說項、安撫的任務，成為蔡政府與獨派的「緩衝區」。因此這次訪美，更凸顯陳菊的角色非常重要。

陳菊訪美時，民進黨初選結果也已出爐，黨政人士表示，陳菊在黨內德高望重，訪美後返台，隨即展開年底縣市長選舉溝通協調任務，責任重大。

陳菊去年6月曾率團訪問美國西雅圖與波特蘭市，不過從未造訪過華府。值得注意的是，行政院長賴清德去年6月以台南市長身分訪華府演說，並對兩岸關係提出看法，9月便接任閣揆；如今，陳菊在出訪美國後就將接掌總統府祕書長，與當時賴揆模式是如出一轍。

高雄市議會3月14日開幕，15、16日市長施政報告及市政總質詢，陳菊進行12年任期最後一次施政報告後，17日啟程赴美訪問10天。

(中國時報)