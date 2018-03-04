花媽左右手 許立明代理機率大

高雄副市長許立明。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

蔡總統民調低迷，打亂高雄市長陳菊裸退人生規畫，決定北上「勤王」，剩餘的任期，據親高市府的民間人士透露，副市長許立明將扮演關燈的角色，執行花媽未完成的市政最後一哩路。

因不須進行補選，且與賴神溝通無礙，派任代理市長人選不難，追隨花媽一起打拚12年的副市長許立明，對市政瞭若指掌，是花媽心中不二人選，環伺市府團隊也確實無人出其右。

陳菊入主市府後，許立明是首任研考會主委，負責追蹤各項市政建設，下班後會騎著腳踏車，健身兼到處現勘各項建設。後雖一度轉任新聞處長，但旋即回鍋任主委，是市府公務系統公認的市政大管家，與前副市長劉世芳並列陳菊左右手。

許立明處事圓融，與劉世芳嚴格要求執行效率，剛柔並濟互補，是陳菊12年推展市政建設遇重重難關，卻總關關過的重要助力。

親高市府人士透露，2016年小英選舉大勝，台南、高雄、屏東得票數衝新高，蔡英文對許立明留下深刻印象，曾致電感謝並詢問是否有意願參選高雄市長，陳菊也曾詢問許是否有意願，許皆以「不是黨員」為由婉拒。

但高層未放棄，於是趕鴨子上架，由幕僚持許證件代辦入黨，他曾對友人無奈透露，從學運至入市府都不入黨，是展現無意仕途態度，避免與人競爭的人生哲學，不料「兩位大人（小英與花媽）壓力太大了」。

不過，也有黨內人士說，立委劉世芳之前是陳菊最想要的接棒人，但在陳菊新書引發黨內軒然大波，最後退出高雄市長黨內初選一役，劉世芳也是可能的代理市長人選之一。

(中國時報)

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