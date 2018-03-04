年改須循序漸進 才能服眾

2018年03月04日 01:15 中國時報 陳彥宇 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府推動軍人年金改革，引發反彈聲浪，退伍軍人團體2月26日發起突襲行動，前往立法院抗爭。對此，前立委、中華泛藍聯盟創盟總召鄭龍水指出，蔡政府上任後推動多項改革，卻未與民眾做好溝通，致使民調持續下滑，大小抗爭不斷，呼籲蔡政府應徹底省思。他強調，軍公教警消勞並不反對改革，但改革必須循序漸進，讓民眾及被改革者信服。

鄭龍水強調，軍公教警消勞的退休金受到《憲法》保障，也有法律明文規定，蔡政府不能挾立法院多數，以粗暴且蠻橫的表決方式來推動改革。

「民無信不立！」鄭龍水指出，執政者如果不被人民所信任，就無法領導人民。近來陳抗事件頻傳，蔡政府民調持續直直落，成為歷任總統之中民調滑落最快的，對蔡政府來說是個不能忽視的警訊。

據了解，民進黨團對行政院版軍人年改方案，仍有不同意見。在所得替代率起始點部分，綠委蔡適應認為，由於軍人有年限強迫退役的特性，若以50％為起始點，之後每服役一年多2.5％，最後只會讓將級軍官更肥，而最需要被照顧的校級軍官依舊沒受惠。

蔡適應強調，最好是把所得替代率起始點調高到60％，將之後隨著服役年資逐年增加的比率可以降低，會比較符合公平原則。

至於38990元的樓地板，綠委羅致政、蔡適應等外交國防委員會的綠委普遍認為可以接受，因為，軍人職業有特殊性，樓地板的確不該是與公教並肩的32160元。

對於軍人年改政院仍決定7月1日實施，不因「八百壯士」等團體抗議及繆德生墜樓事件受影響，八百壯士副指揮官吳斯懷昨嗆，國安危機恐將成真。

他說，蔡政府對待退伍軍人沒誠信，只會增加仇恨與對立。他並質疑，繆德生事件後，行政院長賴清德曾說無限期延後推動軍改條例，但隨後又說3月一定要闖關，只會再次激怒退伍軍人。

(中國時報)