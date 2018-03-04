繆病情若無起色 恐掀負面效應

藍天行動聯盟祕書長繆德生攀爬立法院外牆時重摔昏迷至今，位於立院前的反軍改集會處事發後擺設卍字的祈福蠟燭，幫繆德生集氣加油。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

為反對蔡政府未事先溝通，就逕自推動軍人年改，退伍軍人團體在2月26日發起突襲立院抗爭行動，退役上校繆德生不幸墜樓導致重傷昏迷，引發相關團體激憤。「八百壯士」執行長羅睿達昨表示，繆德生病情若惡化所引起的負面連鎖反應，將會超出他們所能掌握狀況。

羅睿達表示，截至昨天為止繆上校病情依舊平穩，醫院持續觀察，生命跡象、自主呼吸能力等都算穩定，醫師也有每天向家屬做病情分析，而家屬都遵照醫師指示，並相信台大醫療團隊的能力。

羅睿達說，前天的福晚會上，大家都看到「八百壯士」表達對繆上校的支持及不捨，希望他趕快好起來，重新回到抗爭行列。他強調，蔡政府上任以來，所有不符合正義的執政手段引起的民間抗爭，都能看到繆上校身影，「在我們心中，繆上校儼然成為公平正義的化身。」

但他憂心指出，雖然目前病況穩定，但如果哪天病情惡化，會引起什麼連鎖反應，甚至負面效應，恐怕就不是能掌握得了。

前立委、泛藍聯盟創盟總召鄭龍水說，繆德生是看不慣蔡政府以「改革之名，行鬥爭之實」的方式推動年改，才做出當天的舉動。

鄭龍水表示，繆上校去年從廣州黃埔軍校舊址出發，抵北京盧溝橋，徒步完成3600公里長征，將伐路線走一遍，繆熱愛中國的心無庸置疑。

鄭龍水說，繆上校完成北伐之舉後，又徒步環島，走完1200多公里路程，用雙腳展現他愛台灣寶島的精神；從前述事蹟不難看出，繆是多麼熱愛中國與台灣。因此，繆不幸在立院發生意外，就是因蔡政府以粗暴、蠻橫手段推動軍人年改所致。

「我們要發揚他的主張，堅定守護他的價值！」中華泛藍聯盟總召集人林忠山說，過去繆上校參加策畫的活動，都是基於對中華民國的愛，及看不慣蔡政府倒行逆施種種作為。

林忠山說，面對蠻橫的蔡政府，國民黨應該要硬起來，結果國民黨現在軟趴趴，繆上校就是看不下去，才會跳出來展現強硬作風。

(中國時報)

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