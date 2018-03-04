中小運照辦 家長嘆孩子搏命

2018年03月04日 01:15 中國時報 蔡依珍 、 陳慶居 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

北台灣受空汙影響，北市觀傳局在台北燈會現場免費發放口罩，希望民眾參加活動也顧到健康。（姚志平攝）

西半部空品差，桃竹苗多處都達橘色、甚至是對所有族群不健康的「紅害」等級，有新竹民眾一早拉開窗簾，分不清窗外那個「圓圓的」到底是太陽還是月亮，苗栗遠眺在高速公路旁的極樂靈塔更添虛無縹緲感，桃園市中小學運動會照常舉行，家長感嘆孩子「搏命參賽」。

大會緊急提供口罩

桃園市桃園、觀音、平鎮、龍潭和中壢測站，3日都達到對所有族群不健康的「紅害」等級，市府連忙通報市民減少戶外活動、外出配戴口罩，但礙於選手需調整到最佳狀態爭取全中運資格，桃園市中小學運動會仍照常舉行，選手們在場上揮灑汗水、家長則在旁憂心忡忡，感嘆孩子吸著超標空汙進行高強度運動是「搏命參賽」。

主辦單位教育局表示，中小運比賽是選拔今年參與全中運的桃園代表隊，3日起連4天在市立田徑場及游泳池展開，比賽日期在去年已訂定，參賽選手也依時間表擬訂訓練計畫、調整至最佳狀態，所以比賽仍依既定日期舉行。針對空汙，大會廣播提醒教練及選手，比賽結束後多待在室內，若有需要，大會也提供口罩供選手使用。

苗栗頭份、苗栗市及三義3處監測點，3日都處在橘色警戒，不論從聯合大學新校區或公館墨硯山等地點，往低海拔的市區俯瞰，原本是苗栗市地標鮮紅的新東大橋，及頭屋鄉聳立在國道中山高旁的慈願寺和西方極樂靈塔，視力所及都呈虛無縹緲狀態，直到午後才逐漸改善。

空汙恐籠罩至周一

桃園市環保局指出，2日夜間開始，空氣汙染物PM2.5濃度快速升高，昨早成立預警二級的空氣品質防制指揮中心，通報轄內工廠加強檢視防制設備、分析檢核11家大廠監測數據、要求180家營建工程施工者加強物料覆蓋和灑水、環境清潔稽查大隊也出動4部洗街車，專家預測惡化預計持續3天，5日下午大氣狀況開始逐漸改善，可望於6日解除空汙警報，呼籲民眾減少外出、配戴口罩。

(中國時報)