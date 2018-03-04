中小運照辦 家長嘆孩子搏命

桃園市中小學運動會仍照常舉行，選手們在場上揮灑汗水、家長則在旁憂心忡忡。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報
、邱立雅／綜合報導
北台灣受空汙影響，北市觀傳局在台北燈會現場免費發放口罩，希望民眾參加活動也顧到健康。（姚志平攝）

西半部空品差，桃竹苗多處都達橘色、甚至是對所有族群不健康的「紅害」等級，有新竹民眾一早拉開窗簾，分不清窗外那個「圓圓的」到底是太陽還是月亮，苗栗遠眺在高速公路旁的極樂靈塔更添虛無縹緲感，桃園市中小學運動會照常舉行，家長感嘆孩子「搏命參賽」。

大會緊急提供口罩

桃園市桃園、觀音、平鎮、龍潭和中壢測站，3日都達到對所有族群不健康的「紅害」等級，市府連忙通報市民減少戶外活動、外出配戴口罩，但礙於選手需調整到最佳狀態爭取全中運資格，桃園市中小學運動會仍照常舉行，選手們在場上揮灑汗水、家長則在旁憂心忡忡，感嘆孩子吸著超標空汙進行高強度運動是「搏命參賽」。

主辦單位教育局表示，中小運比賽是選拔今年參與全中運的桃園代表隊，3日起連4天在市立田徑場及游泳池展開，比賽日期在去年已訂定，參賽選手也依時間表擬訂訓練計畫、調整至最佳狀態，所以比賽仍依既定日期舉行。針對空汙，大會廣播提醒教練及選手，比賽結束後多待在室內，若有需要，大會也提供口罩供選手使用。

苗栗頭份、苗栗市及三義3處監測點，3日都處在橘色警戒，不論從聯合大學新校區或公館墨硯山等地點，往低海拔的市區俯瞰，原本是苗栗市地標鮮紅的新東大橋，及頭屋鄉聳立在國道中山高旁的慈願寺和西方極樂靈塔，視力所及都呈虛無縹緲狀態，直到午後才逐漸改善。

空汙恐籠罩至周一

桃園市環保局指出，2日夜間開始，空氣汙染物PM2.5濃度快速升高，昨早成立預警二級的空氣品質防制指揮中心，通報轄內工廠加強檢視防制設備、分析檢核11家大廠監測數據、要求180家營建工程施工者加強物料覆蓋和灑水、環境清潔稽查大隊也出動4部洗街車，專家預測惡化預計持續3天，5日下午大氣狀況開始逐漸改善，可望於6日解除空汙警報，呼籲民眾減少外出、配戴口罩。

(中國時報)

西半台灣陷紅害 霾吞八卦山大佛 空汙二級應變 61工廠降載

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。