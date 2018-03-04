新聞透視－惡化才預警 跨部會協調失靈

2018年03月04日 01:15 中國時報 洪安怡

台灣每年秋冬受空汙危害嚴重，環保署長李應元更不惜賭上烏紗帽，誓言今年520前紅色警戒站日數要降2成，但長期以來各部會總將空汙問題當作「環保署的事」，態度被動，加上環保署召開應變中心的標準過高，等到空品已惡化，再通知各部會配合，恐怕民眾早已吸進大量的細懸浮微粒，為時已晚。

所謂預警，應該提前發動，才能達到預防效果。元宵節節慶活動並非臨時舉辦，為何沒有在元宵節之前廣為宣傳減少燃放？元宵節當天晚間，空品已開始惡化，但環保署直至當晚10時才發出通知警示，有何「預警」效果？

第一步已經慢半拍，環保署直至隔日上午9時才召開第二級防制指揮中心，10時召開記者會宣布訊息，等到媒體發布訊息出去，民眾恐怕早已出門，看到一片灰白景色，該避開的一個也沒避掉。

再者，現行《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》標準過於寬鬆，要達到強制措施並不容易，各部會更應該主動積極進行控管，如內政部對民俗節慶活動進行宣導，交通部提供大眾運輸系統優惠等，而非被動等待環保署指揮。

秋冬空汙季以來，跨部會的中央防制指揮中心啟動緩不濟急，空氣汙染不是「環保署」的事，而是每個人都需面臨的問題，唯有人人皆正視此事，各部會主動動起來，才能還民眾一個乾淨美麗的藍天。

(中國時報)