空汙二級應變 61工廠降載

由於大氣擴散條件不佳，台北市的空氣品質指標3日達紅色等級，雙北市交界河面一片霧濛濛。（杜宜諳攝）

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中國時報
／綜合報導
全台3日清晨5時PM2.5概況。（摘自環保署空氣品質監測網）
全台空品最差前5測站

全台西半部空品陷紅害，環保署昨開設此次秋冬空汙季第3次二級中央防制指揮中心，協調6中央部會，61家事業單位及各地方政府進行降載減排，大幅減少硫氧化物、氮氧化物及總懸浮微粒，並加強灑水頻率抑制揚塵。

依《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》規定，預警機制可分為二級預警、一級預警、嚴重惡化三級、嚴重惡化二級、嚴重惡化一級共5級；以PM2.5為例，每立方公尺達到35.5微克啟動二級預警，每立方公尺達到54.5微克啟動一級預警，以此類推。

二級預警將要求區域排放量前20名工廠配合自主降載、減產，規模前20大營建工地灑水清掃。

由於此次空汙達到二級預警條件，環保署昨日召開2次專案會議，協調內政部、經濟部、交通部、教育部、農委會、衛福部協助處理，截至昨日中午，已有8個地方政府成立地方指揮中心。

台電昨7時至17時分別降載協和電廠1090MW、林口電廠100MW、台中電廠1260MW、興達電廠650MW；中油公司桃園、大林煉油廠、林園石化廠提升防制設備效能及降低產能。

中油亦減少燃料油並增加天然氣用量，停止吹灰工作等。經濟部水利署亦增加集集攔河堰河道放流量10萬噸。

台中市空品指標達對所有族群不健康的紅色等級，環保局通報前30大型汙染源減排，台中火力發電廠從上午7時至17時，G2等8個機組降載160百萬瓦，加上2具機組歲休減少1100百萬瓦，共降載1260百萬瓦，也查獲多家工程、化學工廠及工地違反《空汙法》，處以10萬元至100萬元罰鍰。

(中國時報)

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