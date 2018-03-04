環署慢半拍 環團痛批失職

2018年03月04日 01:15 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

這波空汙從2日入夜後開始持續，約莫當晚9時，西半部雲林以北44測站，超過一半縣市空氣品質指標（AQI）呈現「紅害」，但環保署直至當日晚間10時才發布特報警示，環團痛批政府動作慢半拍，屢次低估空汙危害，嚴重失職，諷刺官員「大概還在過元宵」！

依據2日下午4時30分環保署預報，3日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區AQI皆為橘色提醒等級，僅局部時段可能達紅色警示；但2日晚間9時30分左右，西半部雲林以北，高達44測站全面紅害，更有23測站PM2.5濃度達到「紫爆」，直至晚間10時，環保署特報才指出北部、竹苗、中部及雲嘉南為紅害，提醒民眾留意。

「真的太慢了！」台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣指出，過去中南部因空汙天數較長較有空汙意識，但北部長期空汙意識薄弱，2日晚間連台北都淪陷，卻沒有人警告北部民眾，政府嚴重失職，2日適逢元宵節，難道官員們也在過元宵節嗎？

許心欣說，1日晚間還預報元宵節當天，雲嘉以北AQI都是黃色普通等級，2日當天上午預告改為橘色提醒，直到後來才改為紅色警示，「預報應該以可能最嚴重來預防、警戒才對」，環保署預報長期低估空汙危害，尤其是境內汙染，此外，緊急應變辦法也把標準訂得太高，環保署曾允諾會檢討，但至今未有下文。

地球公民基金會副執行長王敏玲認為，汙染有分短期和長期，這次汙染提到宮廟活動問題，應該屬於局部短期影響，最重要的還是要解決電廠、工廠等固定汙染源的長期危害，這涉及台灣減媒的政策落實，以及產業轉型問題，但減媒後又有缺電的壓力，實不易處理。

(中國時報)