元宵傳統汙名化 縣議員喊冤

2018年03月04日 01:15 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

元宵節當天台東市區陣頭遶境、炸寒單鞭炮聲震耳欲聾，卻也導致台東空氣品質在晚上8時，出現對所有族群不健康的紅色警示。不過台東縣議員林琮翰昨強調，傳統遶境少不了鞭炮，與西部的空氣汙染相比，台東的紅害傷害已經是最低，不同文化仍需彼此尊重。

承辦元宵遶境籌備會副總幹事李家銘無奈表示，鞭炮並非主辦單位或陣頭所施放，都是店家所準備，店家等到陣頭上門後以大量的鞭炮炮炸，越炸生意越旺。

林琮翰也是顯陽堂負責人，他強調遶境文化是延續60多年的傳統，這幾年來不斷被汙名化、打壓下，文化流失嚴重，遶境鞭炮無法減少，但對於西部因為工廠等問題導致的紅害，台東的傷害已經小太多。

他說，今年陣頭井然有序，並謹守分際及規定，在深夜零時就準時解散，台東是多元文化的城市，各宗教都應該要尊重不同的文化。

根據環保署的空氣品質監測資料，2日晚間7時起台東市的空氣轉為橘色提醒，空氣品質指標（AQI）超過100，對敏感族群不健康，晚間8時更是到達紅害的紅色警示，AQI達152對所有族群不健康，9時後再度降為橘燈，深夜12時遶境活動結束後，空氣品質也迅速恢復正常。

環保局空氣噪音防制科長張嘉智表示，元宵當天的氣候條件不利於煙霧飄散，施放的鞭炮累積在遶境街道上空，加上遶境隊伍行經台東縣政府前的空氣監測站，因此空氣品質迅速惡化，晚間8時達到最嚴重的紅害等級。

李家銘強調，海山寺今年接手活動承辦，許多民眾感受到陣頭跟以往不同，秩序較好，海山寺還發動60多位志工掃街，迅速恢復市容。

(中國時報)