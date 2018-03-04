國民黨基層力拱洪秀柱選北市長

2018年03月04日 01:15 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長選戰，國民黨參選爆炸，如今又傳出藍營基層力拱前主席洪秀柱參選，看好洪發揮「母雞帶小雞」效果，為黨開創新局。國民黨中央評議委員、台灣青年聯合會理事長何溢誠昨透露，從農曆年前至今，他已和洪當面談了數次，感受到洪對此事的接受度愈來愈高，「就看她何時起心動念」。

洪本人並未明確拒絕

包括前立委丁守中、張顯耀、孫大千、前行政院發言人鄭麗文，及北市議員鍾小平都宣布參加初選，形成5搶1競爭局面。據悉，近來部分藍營基層積極醞釀洪秀柱參選氛圍，更盼包括孫文學校、藍天行動聯盟、泛藍聯盟等深藍團體一同跟進。

對此，洪辦發言人李昶志說，洪尊重各界想法，但參選不在規劃中。洪並呼籲黨部盡快產生北市長候選人，別讓大家焦慮不安，導致頻頻點名，更會讓真正有心服務者感到不公。

藍委蔣萬安今年初宣布棄選北市長，不僅讓黨中央措手不及，基層士氣也受到不小打擊。何溢誠指出，如今強棒人選難產，B咖濫竽充數，基層期待身為教母級的洪秀柱，能像2015年競選黨主席般出面承擔責任。

藍需母雞出馬帶小雞

至於洪秀柱本人有無參選意願，何溢誠說，經過三次面對面溝通後，洪的態度明顯沒有起初那麼抗拒；洪並坦言，確實接獲不少基層勸進聲，「如果我真的決定宣布參選，那將是投下震撼彈。」說法令人玩味，也留下想像空間。

何溢誠指出，都會型選舉主要為文宣空軍戰，洪秀柱不但具有全國知名度，議題掌握度與建構能力也強，與現任市長柯文哲同為非典型政治人物。

參選可集結藍軍歸隊

他不諱言，綜觀目前局勢，以及國民黨中央呈現沒有領導中心的狀況，柯文哲連任應是十拿九穩。雖然洪秀柱出馬不見得能贏柯，但選情可望打成五五波，藍營也需要像洪一樣，有突破性思考、勇於批判的「母雞」，協助年輕世代的議員參選人出線，為黨甄補政治人才。

此外，何溢誠也說，根據北市選民結構，支持兩岸持續交往交流、和平發展比例很高，符合洪秀柱的一致性形象。要是洪參選北市長，將可炒熱選情，發揮擴散效應與外溢效果，集結藍軍歸隊。

泛藍聯盟創盟總召鄭龍水昨表示，雙北是深藍大本營，洪秀柱的特質及路線頗受深藍支持，若投入初選出線機會很大，他積極且樂觀看待此事；丁守中則堅定地說，「這是沒有的事」；孫大千也表示，從未聽說過洪要選，但只要初選機制公開、公正，他樂見進行良性競爭。

(中國時報)