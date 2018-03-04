大咖馳援 為光復首都下猛藥

2018年03月04日 01:15 中國時報 陳彥宇

洪秀柱是否角逐台北市長仍屬未定之天，不過要是洪最終真的出馬，以她過去曾為國民黨總統候選人的經歷，堪稱是藍營六都市長參選人中「最大咖」的選將；不僅可望催出深藍激情票倉，也能炒熱首都市長之戰，帶動選舉話題。

雖然洪秀柱去年在黨主席選舉中落敗，首輪以9萬多票之差，輸給現任主席吳敦義，無緣連任。但比較兩人近來的人氣，似乎出現「洪長吳消」的趨勢，從連日來上演的軍人反年改抗爭中，就能看出端倪。

對比洪秀柱現身抗爭場合，慰問群眾時獲得的掌聲、加油聲不斷，吳敦義致詞期間，噓聲常是不絕於耳；群眾對於吳、洪的反應兩極，甚至在2月27日，於立法院外聲援「八百壯士」活動中，有位退役將領持麥克風高喊，「目前國民黨就只信洪秀柱一人」，都令外界印象深刻，也顯示洪在軍人、深藍族群的支持度不容小覷。

再者，值得觀察的是，儘管國民黨北市長初選目前已參選爆炸，呈現5搶1激烈競爭局面，但基層仍焦慮不安，導致頻頻點名其他有潛力的黨內戰將參選；顯然檯面上人選，仍有努力的空間。

倘若洪秀柱從善如流，回應部分基層及深藍團體的引頸期盼，出馬參選北市長，那真的就如她本人所言，「將是投下震撼彈」，勢必掀起政壇話題。

不過，洪秀柱也非無敵、必勝的人選。就如同某北市藍委私下分析指出，上屆市長大選綠營之所以禮讓柯文哲，就是理解北市自主、中間選民居多，民眾自主性高，希望淡化政黨色彩；柯能順利出線，更證明策略成功。

洪秀柱的深藍色彩濃厚，過去也較少有對於市政建設規劃相關發言，如何說服黨內非深藍的群眾，進而在初選出線，以及塑造形象、達成北市民的期待，獲得更多數認同，將是她不得不面對的課題。

(中國時報)