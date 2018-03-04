蘇煥智 脫黨逐鹿北市

2018年03月04日 01:15 中國時報 張潼 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

前台南縣長蘇煥智昨天宣布參選台北市長，並拋出震撼彈，將退出加入27年的民進黨，以無黨籍之姿參選。他直言，經過1年9個月觀察後，認為小英政府已偏離振興經濟、照顧弱勢的基本路線，讓人失望。

61歲的蘇煥智曾任兩屆台南縣長、3屆立法委員、律師，在黨內一向被視為沒有派系的「獨行俠」。去年他曾對外表示，台灣目前面臨困境，不能插手不管，因此，一定會參加2018年底的直轄市長選舉。

昨天他舉行記者會，正式宣布參選台北市長，針對台灣目前面對意識形態對抗、少子化與高齡化、憲政體制、經濟等面向，也提出「台灣不能再等待」的8點聲明。

蘇煥智指出，原先期待蔡總統能帶領台灣人民走出困局，但小英政府抱持過往威權體制心態，有太多不合理、不合宜的限制，捆綁了經濟；對於台灣當前的困局，如少子化、高齡化、大量貧窮化，這些需要政府「聞聲救苦」的弱勢，也未能提出可行的解決方案。

蘇煥智直言，經過1年9個月觀察後，他不得不承認，小英政府與民進黨高層的政治經濟社會路線，已經偏離振興經濟、照顧弱勢的基本路線，不但與他個人的理念相衝突，也悖離民進黨創黨初衷。

蘇煥智強調，台灣與人民真的不能再等，若他繼續留在黨內，將無法再對台灣有所貢獻，因此在宣布參選台北市長時，也同時退出參加了27年的民進黨，但大家在捍衛台灣的大道上還是同志、朋友。

之所以選擇參選台北市，蘇煥智說，因為台北人才、資源薈萃，創意無限，也是台灣國際化窗口，是帶動台灣發展的火車頭，「搞活了」，其他地方就會跟著動起來。因此，他認為台北市不是一個人的台北，他1974年從台南到台北讀書，如果選上市長，會把權力與資源下放到區、里、社區，這裡有優秀的人民，可以落實他改變這個城市的想法，希望大家一起對城市作出貢獻。

他也對現任市長柯文哲喊話說，選贏的關鍵仍在於具體政策，不是很會講話當網紅、容易被媒體報導就好。

民進黨立委姚文智表示，很尊重蘇煥智的做法，但盼脫黨不是真的，希望有機會挽留，共同努力到最後一刻。

前副總統呂秀蓮指出，蘇煥智要宣布參選台北市長，很敬佩蘇的思考及決心，所以祝福蘇煥智心想事成；至於脫黨，這部分黨中央要認真看待，若黨最後還是禮讓柯文哲？「黨會付出嚴重代價。」

(中國時報)