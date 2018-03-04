蘇煥智出征 柯嚴防共伴效應

2018年03月04日 01:15 中國時報 張潼

蘇煥智退黨角逐北市長，不僅柯文哲多了一位瓜分選票的對手，民進黨對是否要再禮讓柯文哲的問題，也面臨更沉重的壓力。

柯與綠營關係不時緊張，近來無論基層或部分黨內人士都出現反彈，認為不應再禮讓「理念不同」、「常常踹民進黨」的柯。

蘇煥智表態參選後，雖也同時決定退出民進黨，但對於不滿柯的綠營支持者來說，勢必仍具吸引力，甚至成為「情緒出口」；再以蘇的形象而言，應也能吸引部分中間選民支持。

換言之，2014年柯文哲之所以大勝連勝文，來自綠營、中間選民的兩大塊票源至為重要，如今這兩部分選票都可能被蘇煥智瓜分。不僅如此，這幾次選舉不願投票的泛藍選民，或是不喜歡柯行事作風的選民，也可能看準泛綠分散，認為「自己的一票更顯重要」，促使投票動力大增，在敵長我消下，對柯當然不利。

就現階段來看，蘇煥智在北市的品牌強度，確實還不至於對柯造成致命衝擊。但，隨著蘇煥智持續推出施政遠景，藉此暴露柯「講了一畚箕、做嘸一湯匙」的問題；加上當國民黨推出人選後，在票源分裂的三角戰之下，柯真能安穩連任嗎？

更進一步來說，蘇煥智宣布參選後，外界雖不乏冷嘲熱諷，甚至半開玩笑地問他是誰？不過，你我熟悉的老人年金、社區照護、老農津貼，乃至於電信自由化、開發南科園區等，蘇煥智都是幕後重要推手。

如果說，他能在選前讓多數人重新認識他，試問，台北市民會想選一個好笑的人當市長，還是想選會做事的人？只要蘇煥智能讓天龍國人停下腳步思考這個問題，那麼，柯就真的危險了。

另方面，蘇煥智因認為柯不夠理想，民進黨不該僅把眼光放在北市勝敗與否而思考禮讓問題，因而乾脆梭哈跳出白、綠難解的螺旋，單挑柯文哲，這對民進黨來說，必然也將面臨更強烈「不該再禮讓柯文哲」的壓力。

所以，在綠營屬孤鳥的蘇煥智，將在首都之戰捲起千堆雪。無論結果如何，都註定柯文哲從今天起，不能再像過去一樣好整以暇躺著選。

(中國時報)