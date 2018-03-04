李進勇挺偉哲 林佳龍助亭妃

2018年03月04日 01:15 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

正國會實際掌舵者台中市長林佳龍（右）3日到永康為師妹陳亭妃助陣加油。（程炳璋攝）

民進黨台南市長黨內初選5日至7日進行民調，3日是初選前最後一個周休二日假期，黃偉哲、陳亭妃呈現肉搏戰局面，黃偉哲由立委林俊憲、雲林縣長李進勇陪同進行車隊掃街，陳亭妃則由正國會實際掌舵者台中市長林佳龍在造勢大會上為師妹站台力挺。

5日至7日 民調定勝負

台南市是民進黨鐵桿票倉，市長初選頭過身就過，各參選人陣營為拚初選過關，廝殺已近1年，不只砍到刀刀見骨，抹黑、耳語都出籠，黨中央5日至7日將舉行電話民調定勝負，目前呈現黃偉哲與陳亭妃對決態勢。

黃偉哲陣營在最後階段行事小心翼翼，幕僚評估「沒有大意的本錢」，連日來大打高雄市長陳菊牌，不斷播放陳菊現「聲」掛保證的錄音帶，3日先由賴系子弟兵、立委林俊憲陪同到安南區進行車隊遊行，下午雲林縣長李進勇南下力挺，兩人暢談綠能與農業雙連結。

李進勇表示，雲林與台南在綠能發電與農業上可取得合作機會。但有些人擔任市長後不一定能夠合作，他相信黃偉哲當台南市長，一定可以與雲林縣配合得很好，李進勇並陪同黃偉哲登上宣傳車掃街拜票。

黃打陳菊牌 眾議員拱陳

陳亭妃陣營3日在永康舉辦大台南團結造勢大會，台下支持者萬頭鑽動、搖旗吶喊，台上相挺的議員一字排開，台中市長林佳龍壓軸站台，呼籲民眾在關鍵時刻支持陳亭妃。

林佳龍大力推薦陳亭妃，認為她在這次黨內人才濟濟的初選中，拚戰到最後仍然氣勢看好，代表她的努力已經獲得肯定，呼籲關鍵時刻，正確選擇，要支持者給陳亭妃溫暖，不讓她孤單。台中市2020年將舉辦世界蘭展，希望可與到時擔任市長的陳亭妃合作，台中台南一起合辦國際級蘭展。

陳亭妃昨天在造勢大會上，細數自己從政20年的成績單，她話鋒一轉談到投入初選以來飽受抹黑、攻擊，她並指「有人不將自己主任的事說清楚，恐將讓整個黨陪葬。」

主任詐騙案 雙方再槓上

黃偉哲陣營則為前國會辦公室主任曾碧珠遭控詐領台商3000萬元一事消毒，指控陳亭妃陣營不斷以前國會主任曾碧珠涉詐一事，操縱初選選情，曾碧珠2日已提告，希望所有證據與真相都由司法釐清。

(中國時報)