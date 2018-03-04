周稱遭3度勸退 朱澄清無此事

2018年03月04日 01:15 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

前台北縣長周錫瑋接受《中天電視》專訪爆料「朱立倫3度勸退」，事後又澄清「單純是朋友建議」引發外界議論。朱立倫受訪回應「沒有任何勸退」，對於周有意參選，給予祝福，呼籲周要在黨內機制公平、公正方式，以平常心尊重民調結果。

周錫瑋昨天上午出席國民黨中和區黨部新春團拜表示，民進黨看對手再出招，這是選舉最聰明的方法，國民黨新北市長人選卻一定要急在3月25日出爐，「不知道急在哪？初選公告完全是為某人量身訂做。」

周錫瑋表示，去年下半年至今，他與朱立倫會面3次，言談過程中，朱並沒有推薦副市長侯友宜，彼此談談各自生活、想法、分享經驗，朱雖然沒有明著講，但言談中提及「人生不用那麼辛苦，可以過比較自在的生活」，確實有「勸退」的意思。

周錫瑋說，9年前如果自己沒有全退，成全朱立倫參選新北市長與競選連任、選總統，「我們的關係會這麼好嗎？做人做事都有公道和情義在。」他表示，朱單純是朋友的建議，但也應該要想一想，「如果9年前自己沒有讓，他有機會選新北市長嗎？」

周錫瑋也痛批國民黨新北市長初選公告說，公告是違反民主的作法，市民根本沒有機會聽到候選人的政見，也沒機會問候選人過去經歷、能力、未來藍圖，「初選機制設計、公告內容是天下的大笑話！」

對於媒體關心是否會脫黨參選，周當場回應：「你頭殼壞去啊！」他強調，身為黨員會忠於國民黨，因為他熱愛這個政黨，要黨勝利成功。

侯友宜昨天出席永和區保福宮慶元宵活動，對於有市府幹部加入競選團隊表示，他僅帶走市府內幾位熱衷公共事務的年輕人，，市府幹部大部分都留在市府團隊內，不會影響市政運作。他強調，市長初選一切依黨的制度、黨的遊戲規則走。

(中國時報)