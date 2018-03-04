民進黨翁章梁、張明達 嘉縣勢均力敵

2018年03月04日 01:15 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

張明達團隊用車陣排出象徵從「心」出發的心型圖樣。（張明達競選團隊提供）

民進黨嘉義縣長初選民調日逼近，農委會前副主委翁章梁、縣議會議長張明達2人持續纏鬥，馬不停蹄掃街拜票，雙方陣營昨天分別掃街造勢活動，翁章梁團隊出發前排成代表勝利的「V」字型互相加油打氣，張明達團隊則以象徵愛心的心型圖案強打溫馨訴求，雙方較勁意味濃厚。

民進黨嘉義縣長初選從先前短兵相接，到近期2位參選人陣營均採鴨子划水方式，翁章梁率團隊以單車巡迴全縣各鄉鎮市，張明達團隊則挨家挨戶拜訪爭取支持。

翁章梁率昨率競選團隊展開大規模掃街，上午前進水上鄉，下午轉往太保市拜票，出發前競選團隊成員排成V字型互相加油打氣。拜票過程中，翁章梁不斷懇請大家3月5日至7日接到民調電話，說出唯一支持翁章梁，或邀請鄉親拿起電話打給親朋好友催票。他也提醒民眾，接到初選民調電話，務必誠實回答每個問題，並等到抽訪員說出「謝謝你接受訪問」，才算是有效採樣。

主打「幸福速可達」的張明達，昨起展開全縣18鄉鎮車隊遊行造勢，上午先到他故鄉、番路鄉半天岩紫雲寺祈求神明保佑順利通過民調，車隊出發前，團隊在番路服務處前廣場集結，他與太太黃瓊賢坐上速可達機車，成員以車陣排出象徵從「心」出發，以及夫妻心心相印的心型圖樣做溫馨訴求。車隊隨後出發，前進各村落為期2天的「速可達」之旅，爭取鄉親支持。

(中國時報)