民進黨翁章梁、張明達 嘉縣勢均力敵

翁章梁（紅衣者）競選團隊成員們排成V字型，象徵準備好了，盼爭取初選勝利。（翁章梁競選團隊提供）

友善列印
中國時報
翁聖勳／嘉縣報導
張明達團隊用車陣排出象徵從「心」出發的心型圖樣。（張明達競選團隊提供）

民進黨嘉義縣長初選民調日逼近，農委會前副主委翁章梁、縣議會議長張明達2人持續纏鬥，馬不停蹄掃街拜票，雙方陣營昨天分別掃街造勢活動，翁章梁團隊出發前排成代表勝利的「V」字型互相加油打氣，張明達團隊則以象徵愛心的心型圖案強打溫馨訴求，雙方較勁意味濃厚。

民進黨嘉義縣長初選從先前短兵相接，到近期2位參選人陣營均採鴨子划水方式，翁章梁率團隊以單車巡迴全縣各鄉鎮市，張明達團隊則挨家挨戶拜訪爭取支持。

翁章梁率昨率競選團隊展開大規模掃街，上午前進水上鄉，下午轉往太保市拜票，出發前競選團隊成員排成V字型互相加油打氣。拜票過程中，翁章梁不斷懇請大家3月5日至7日接到民調電話，說出唯一支持翁章梁，或邀請鄉親拿起電話打給親朋好友催票。他也提醒民眾，接到初選民調電話，務必誠實回答每個問題，並等到抽訪員說出「謝謝你接受訪問」，才算是有效採樣。

主打「幸福速可達」的張明達，昨起展開全縣18鄉鎮車隊遊行造勢，上午先到他故鄉、番路鄉半天岩紫雲寺祈求神明保佑順利通過民調，車隊出發前，團隊在番路服務處前廣場集結，他與太太黃瓊賢坐上速可達機車，成員以車陣排出象徵從「心」出發，以及夫妻心心相印的心型圖樣做溫馨訴求。車隊隨後出發，前進各村落為期2天的「速可達」之旅，爭取鄉親支持。

(中國時報)

周稱遭3度勸退 朱澄清無此事 新聞透視－逐鹿台南 攸關派系消…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。