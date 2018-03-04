新聞透視－逐鹿台南 攸關派系消長

友善列印
中國時報

民進黨台南市長黨內初選最後階段，形成黃偉哲、陳亭妃決戰場面，兩人背後各自有新潮流、正國會派系相挺，正國會實際掌舵者、台中市長林佳龍多次南下為陳亭妃站台，新潮流系的南霸天陳菊則以錄音帶現「聲」為黃偉哲掛保證，這場初選成為正國會強攻、新潮流固守的戰局。

正國會與新潮流現為民進黨內兩大勢力，正國會的掌舵者台中市長林佳龍被認為是政治行情看好的的綠營中生代，透過輔選陳亭妃，企圖在台南搶下另一席直轄市長，擴大影響力。

至於新潮流系的行政院長賴清德，雖不表態支持台南任一位參選人，但從賴系子弟兵擔任黃偉哲競選團隊重要幕僚，加上南霸天陳菊在錄音帶以「陳菊掛保證，賴清德推薦」為黃偉哲背書，全力固守台南版圖，斧鑿斑斑。

正國會雖以前行政院長游錫堃為領袖，台中市長林佳龍為實際操盤手，陳亭妃是正國會主將之一，出馬角逐台南市長黨內初選，派系當然傾全力相挺。游錫堃不只一次南下為陳亭妃打氣，林佳龍在自己競選連任之際，數度南下陪同陳亭妃造勢，另一正國會要角、基隆市長林右昌更在陳亭妃的造勢場合表示要與陳亭妃組成「6年級生」的市長連線。

出身新潮流的黃偉哲雖一度與新系漸行漸遠，不過此次初選，新系大將頻頻助拳，除花媽陳菊及天王賴清德的子弟兵，新系大將立委段宜康也在臉書PO文助攻，新系欲藉黃偉哲固守台南城池，不言可喻。

正國會與新潮流在此役都有輸不得的壓力，陳亭妃若出線，正國會在縣市長席位再下一城，新潮流在賴出任行政院長，陳菊接下總統府祕書長一職後，黃偉哲若勝出，可讓新潮流在南二都至少保住台南市。

(中國時報)

民進黨翁章梁、張明達 嘉縣勢均… 掃街拜票 猶如大選登場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。