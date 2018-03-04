新聞透視－逐鹿台南 攸關派系消長

2018年03月04日 01:15 中國時報 程炳璋

民進黨台南市長黨內初選最後階段，形成黃偉哲、陳亭妃決戰場面，兩人背後各自有新潮流、正國會派系相挺，正國會實際掌舵者、台中市長林佳龍多次南下為陳亭妃站台，新潮流系的南霸天陳菊則以錄音帶現「聲」為黃偉哲掛保證，這場初選成為正國會強攻、新潮流固守的戰局。

正國會與新潮流現為民進黨內兩大勢力，正國會的掌舵者台中市長林佳龍被認為是政治行情看好的的綠營中生代，透過輔選陳亭妃，企圖在台南搶下另一席直轄市長，擴大影響力。

至於新潮流系的行政院長賴清德，雖不表態支持台南任一位參選人，但從賴系子弟兵擔任黃偉哲競選團隊重要幕僚，加上南霸天陳菊在錄音帶以「陳菊掛保證，賴清德推薦」為黃偉哲背書，全力固守台南版圖，斧鑿斑斑。

正國會雖以前行政院長游錫堃為領袖，台中市長林佳龍為實際操盤手，陳亭妃是正國會主將之一，出馬角逐台南市長黨內初選，派系當然傾全力相挺。游錫堃不只一次南下為陳亭妃打氣，林佳龍在自己競選連任之際，數度南下陪同陳亭妃造勢，另一正國會要角、基隆市長林右昌更在陳亭妃的造勢場合表示要與陳亭妃組成「6年級生」的市長連線。

出身新潮流的黃偉哲雖一度與新系漸行漸遠，不過此次初選，新系大將頻頻助拳，除花媽陳菊及天王賴清德的子弟兵，新系大將立委段宜康也在臉書PO文助攻，新系欲藉黃偉哲固守台南城池，不言可喻。

正國會與新潮流在此役都有輸不得的壓力，陳亭妃若出線，正國會在縣市長席位再下一城，新潮流在賴出任行政院長，陳菊接下總統府祕書長一職後，黃偉哲若勝出，可讓新潮流在南二都至少保住台南市。

(中國時報)