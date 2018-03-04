龍應台憂 台見不到大陸巨變

前文化部長龍應台。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

大陸兩會前夕，各方解讀國台辦宣布的31條惠台措施之際，台灣前文化部長、作家龍應台日前接受德國之聲訪問時指出，台灣內部不斷因選舉而在茶壺裡鬧風暴，忽略了大陸的巨大變化，令她對台灣的未來感到憂心，若台灣領導人沒有足夠的大格局為台灣尋找出路，「北京根本不需要動手，如果要台灣自己消解掉的話！」

自我消解 陸無需動手

龍應台指出，在兩岸「一強一弱的關係裡，弱者需要強大的智慧，看到更大格局裡自己的位置」，她憂心於台灣的選舉，像是「不斷在一個茶壺裏鬧自己的風暴，彼此的鬥爭。」宛如在一棵大樹很高的樹枝上吵得不可開交，但樹下早已面臨被砍的危機。她也指出，只要雙方關係互不信任，則「軍事的危險永遠是在的」。

對兩岸的領導人，龍應台期許大陸領導人應有「中國上下3000年的眼光，一個國家的強勝絕對不是只有軍事政治，而是要有強大的文明的力量，去理解台灣70年累積的東西，把台灣當寶貝去看待它，去爭取它。」

解決僵局 要有大胸懷

她也憂心於台灣現在的政府忙於內部權力鬥爭，沒有看到大陸巨大的改變，以及全球新秩序正在形成。「台灣的政治領袖沒有遠見跟那種強大的決心說，台灣這70年來如此的不容易，無論如何要為台灣找出一條路來，而自己陷於每4年一選的鬥爭的話，我覺得台灣的未來非常悲觀。」

龍應台強調，兩岸的領導人，唯有以更大的胸懷去解決僵局，「我們這一代人所做的決定，才對得起一代一代起來的世代。」

(中國時報)

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