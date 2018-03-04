新聞透視－留住產業 唯有合作代替對抗

2018年03月04日 01:15 中國時報 朱真楷

對岸釋出31項惠台措施，賴清德回應是，「大陸能有今天發展，沒有台灣人幫忙可以嗎？」的確，台商早年對大陸經濟發展助益大。但如以同樣邏輯看，大陸是否也可說，「沒有台灣每年對大陸近千億美元順差，台灣今天經濟是否可同樣發展？」

不管民進黨怎樣看待兩岸互惠互利，但兩岸交流逾30年是事實，其意義就在互蒙其利。別說賴揆此說是得了便宜還賣乖，凡事都從負面思考，惠台自然可說成背後存有太多目的。

從90年代起，大陸一直是台商赴海外投資最重要的國家，連前大陸國家主席胡錦濤都曾公開讚許，台商對大陸經濟發展，具有不可抹滅的貢獻。這段歷史，任誰都無法抹滅，所以賴揆說的這段歷史並沒錯。

只是，今天台灣面對的，是大陸拋出有史以來最具系統性經貿惠台方案，結果我們的最高行政首長，卻只是在比過去誰貢獻多，藉此呼籲對方停止打壓，卻不反思台灣過去十多年來，難道不是因政治惡鬥，才導致經濟虛耗停滯，國力不進則退，終而造成目前與對岸的差距嗎？

指責他人，不會讓自己變得更好。更甚者，難道賴揆不曉得，就以去年來說，台灣對大陸出口金額高達1302.8億美元，自大陸進口金額515.6億美元，貿易順差高達787億美元，因而讓經濟成長率達到接近3％的水平。

如果說，大陸對兩岸經貿一律比照國際經貿原則，動輒擴大對台灣產品課徵反傾銷稅，甚至管制台灣產品銷往大陸，試問，出口超過GDP的6成、且其中有近40％都集中在大陸的台灣，真承受得了嗎？所以，賴揆真的還想把問題的焦點，繼續導向「誰幫誰比較多」嗎？

目前，行政院雖已成立專案小組，準備對惠台政策造成的磁吸效應提出應對，但從賴揆第一時間反應來看，無疑仍是想藉挑動兩岸間的矛盾與對立，強化仇中意識；可想而知，未來提出的對策很可能也將以對抗取代合作，屆時，別說台商出走，各行業都將可能湧現出走潮，攸關國家興衰，蔡政府切莫虛與委蛇。

(中國時報)