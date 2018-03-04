學者指分擔解憂 不讓民眾困台灣

大陸公布惠台措施，不管教育界、醫界或法律界，都為台灣民眾大開方便之門。圖為來自台灣的李湘盈，在麻省理工學院博士後研究時，研究體外造血技術。如今在北大繼續研究。

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中國時報
林勁傑、李文輝／綜合報導

大陸公布31項惠台措施，在文化方面上，強調鼓勵台灣同胞參與中華傳統文化的傳揚與發展，支持兩岸教育文化科研機構開展中華文化、歷史、民族等領域研究。淡大中國大陸研究所副教授張五岳表示，大陸此舉為透過加強文化交流，增進雙方了解，強化彼此認同，以達到共同實現中華民族偉大復興的最高戰略目標。針對陸委會質疑惠台措施的適法性，上海台研所副所長倪永杰強調，所有惠台措施都有法源基礎，大陸是替台灣分憂，不能把民眾困在台灣。

張五岳認為，大陸近期公布的惠台措施是全面性覆蓋，旨在推動社會、經濟、教育乃至文化融合，且全面性爭取台灣的競爭力，從高科技到文化、創新、文創等各領域。

他強調，大陸推動的任何措施必定有目的性，在文化方面相關舉措，一來當然是針對民進黨政府上台後種種去中國化作為；二來是強化兩岸文化連結，融合發展。

張五岳說：「就大陸角度來看，文化屬於意識形態範疇，透過加強兩岸文化交流，實現中華民族的偉大復興，為大陸最高戰略目標。藉文化交流，增進雙方了解，強化彼此認同，共同實踐中華民族的偉大復興。」

對於陸委會副主委邱垂正日前回應，大陸惠台31項措施係國台辦發布的部門規範性質文件，無法律位階效力。倪永杰強調，根據《中華人民共和國憲法》和2005年實施的《反分裂國家法》中，已有相關法源。其中《反分裂國家法》第6條明定，國家鼓勵和推動兩岸教育、科技、文化、衛生、體育交流，共同弘揚中華文化的優秀傳統，維護台灣海峽地區和平穩定，發展兩岸關係。

倪永杰駁斥陸委會要再觀察31項措是否淪為「口惠而實不至」說法，指出大陸相關政策都經長時間調研、論證、訪查台商及台生實際需要，絕不是空的，一定會逐步落實。

他說，台灣當局不能照顧台灣民眾，但也不能把台灣民眾困在台灣，大陸此舉是替台灣分擔解憂，照顧台灣同胞。

(中國時報)

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