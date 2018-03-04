吸引台師非待遇 舞台才是關鍵

2018年03月04日 01:15 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

大陸公布31條惠台措施，台灣教師赴大陸高校任教，在台學術成果可納評價體系、可申請基金項目、參與大陸國家重點研發計畫等。對此，在陸任教的逢甲大學公共政策研究中心主任馬彥彬表示，這些措施並非以好待遇吸引台師，而是提供更大發揮空間與舞台，這才是吸引台師赴陸關鍵。

天津某大學台籍講師徐偉軒說，承認台灣學術成果，主要影響是職稱評定，及年終評價的獎勵金，對年輕學者在陸續聘也有利。他說，上述措施必對台灣人才產生吸引力，但大陸更要吸引高階人才，承認在台學術成就，對資深教授、人才是大利多，除非台灣提出更好待遇，否則很多人會考慮到大陸發展。

馬彥彬認為，大體上，此次措施有助吸引台灣人才赴陸發展，不僅面向廣，台商、台師、台生、台青一網打盡，且優惠力度大。雖然部分過去提過，但都是個別地區政策，這次是以中央立場宣布，許多台師反應都很正面。

馬彥彬強調，措施並非為標榜好待遇，而是提供更大發揮舞台，對台師而言，可參與重點研發計畫、申請國家基金，甚至保有自主性參與科研，是含金量較高的吸引力。

此外，大規模開放台生報考證照及執業註冊申請，對大陸台生是大開方便之門，北大學醫學部臨床醫學大五台生柯享函表示，通常大陸醫學院陸生畢業後，要實習一年才能考證，然考上研究所後，碩二就可考證，就當碩一這一年是實習。以前許多學校已開放台生適用這項規定，但現在國台辦白紙黑字，明文寫下來，還是有其意義，比起過去，更有保障。

廣東執業的陳醫師說，新措施對台生赴陸學醫有吸引力，但大陸雖愛才，競爭卻很激烈，應先做好功課，了解條件要求、求職現狀等問題。

北大台生王裕慶表示，推動求職網站支援使用台胞證註冊登錄，將解決很多台生就業管道一大困擾，讓台生在大陸求職更方便、多元化。

(中國時報)