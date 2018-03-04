綠能業者認有幫助 只怕地方執行 是否會變調

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中國時報
／台北報導

針對大陸惠台政策釋出善意，綠能業者多表示對到大陸發展「有幫助」，以後也可跟大陸內資企業一樣享同等地位，進入市場更有空間。但也認為，還是要看這項政策「落地」到各省市後執行狀況，畢竟大陸太大，各地會有差別。

電源管理大廠台達電發言人周志宏就肯定：「很明白是好的」。雖然台達在大陸發展已有20年，不管是設廠、營運都很有經驗。不過因為不等同於內資企業，某些工作還是難做，例如有些案子只能做下包、或與陸資企業合作。有些工程則擺明只給內資做，台商被當外商不能參與。現在開放給予台商相同地位，甚至某些基礎工程一樣享特許機會，自然容易做生意，也會更有空間。

不過他也提出疑慮指出，畢竟這是國家級別政策，是比較綱要性的，一旦「落地」到各省市實施，會長成怎樣還不知道，大陸不同省分常有不同做法。

近年朝綠能與環保產業發展的台泥也肯定惠台政策，副總黃健庭同樣說：「當然是有幫助」。台泥安順廠與貴州當地政府簽有合作處理生活垃圾合約，以後開放對等，自然可以如同當地企業一樣，找內地環保公司合作，是一大幫助。

主攻燃料電池的中興電工策略長宋廉認為，大陸深受霾害所苦，綠能產業大有發展，開放對等自然是好的。不過他認為還是要看關聯性，看公司的產品在那邊是否可以配合發展。

(中國時報)

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