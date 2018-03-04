兩會觀察－汪洋廣東經驗 掌對台二把手

2018年03月04日 04:10 中國時報 陳柏廷

政協會議開幕，全國政協委員抵達天安門廣場。（新華社）

「中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第一次會議開幕。」中共政治局常委汪洋昨宣布開幕並啟動新一屆政協運作，預示俞正聲卸任政協主席，由汪洋接棒。曾任廣東一把手的汪洋，熟悉台商和涉台事務，算是大陸「知台派」官員，這位未來對台事務二把手，如何營造對台工作「新氣象、新作為」，做大兩岸合作「蛋糕」，考驗汪洋智慧。

未來5年實際掌權

大陸全國政協會議昨日下午3時在北京人民大會堂登場。儘管這是俞正聲任內最後一次政協工作報告，5年來在對台工作上也繳出不少成績單，但台媒捕捉焦點，恐怕更多是投注在會議主持人汪洋身上。

台媒「變心」理由很簡單，倘若沒有任何意外，62歲的汪洋將接掌全國政協主席，同時出任中共對台領導小組副組長；按慣例，未來5年汪洋將分管涉台事務，成為大陸對台事務二把手。

不折不扣「知台派」

汪洋乍看似無涉台經歷，實際上卻不折不扣是「知台派」官員。汪在2007年到2012年任廣東省委書記，廣東東莞、深圳等地向來是台商重鎮，任內與台商打交道的機會只會多不會少。坦白說，汪洋不只與許多台商建立不錯交情，更熟悉台商生態，還曾仔細鑽研台灣經濟模式，汪洋不會「不知台」。

值得一提的是，2011年兩會期間，汪洋就透露出想要赴台的心願；他當時回應台媒提問時直言：「能不能去台灣，我說了不算。我非常希望有機會去台灣訪問，促進廣東和台灣的合作。」

做大兩岸交流蛋糕

今年2月大陸對台工作會議，是中共19大後，汪洋首次在重要涉台會議上發表談話，他表明，對台工作在新時代不只要有新氣象、更要有新作為，這一番話在當時也引發諸多討論。

過去在廣東省委書記任內，汪洋曾提出著名的「蛋糕論」，與當時重慶市委書記薄熙來針鋒相對論戰。汪洋主張要以經濟建設為中心，如何分配蛋糕是其次，做大蛋糕才是重點。如今大陸對台工作，強調要持續深化兩岸經濟社會發展，未來汪洋如何做大兩岸合作交流的「蛋糕」，相信各界都在看。

(中國時報)