僵局不破將壓縮我國際空間

本屆大陸全國兩會之後，中共新的中央對台工作領導小組將組建完成，這將會是中共史上最知台也最知美的新團隊。(圖/達志影像/shutterstock)

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中國時報
／北京報導

本屆大陸全國兩會之後，中共新的中央對台工作領導小組將組建完成。這將會是中共史上最知台也最知美的新團隊，精銳盡出，兩岸僵局若持續無法打破，台灣的國際空間恐再被壓縮。

中共中央對台工作領導小組由總書記習近平擔任組長，兩會後組建新的團隊，包括將出任全國政協主席的汪洋擔任副組長；可能升任國務委員兼外長的王毅將擔任領導小組祕書長；曾任駐聯合國大使的劉結一可望出任由國台辦和港澳辦合併的台港澳辦主任。

小組成員還包括中紀委書記趙樂際、中宣部長黃坤明、可能升任副總理的楊潔篪（分管外交和對台）、可能轉任中央統戰部長的蔡奇、中央軍委副主席許其亮、商務部長鍾山，再加一位解放軍副總參謀長（主管情報）。香港英文《南華早報》報導，前國務委員戴秉國也會是領導小組成員。

分析即將成形的新對台團隊，習近平有17年福建工作經歷；汪洋曾任廣東省一把手；王毅曾任5年國台辦主任；劉結一多年大使經歷，舌戰多國鷹派外交官令人印象深刻，尤其在國際場合捍衛一中不遺餘力。

大陸方面從不諱言，台灣問題是陸美關係中最敏感也最複雜的問題，從即將組建的新對台團隊，要角成員多為知台派或知美派，就能體會到中共高層在選人布局上的用心。

若搭配可能出任大陸國家副主席的王岐山和楊潔篪主要負責對美工作，大陸對美中台三邊關係的總體人事部署可謂史上最強隊伍，棒棒是強棒。由此看，兩岸關係若持續無法突破，台灣的國際空間恐將進一步受到壓縮。

(中國時報)

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