回歸Ａ股 互聯網大咖表態

政協委員、百度董事長兼CEO李彥宏（中）昨日現身人民大會堂，隨即引來媒體關注。（陳柏廷攝）

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中國時報
／北京報導

大陸網路安全公司360成功回歸A股上市，以及大陸證監會有意為新經濟企業回歸A股開設特殊通道的消息，再度點燃互聯網公司回歸A股的熱情。大陸全國政協委員、百度董事長兼CEO李彥宏昨就直言，百度肯定是希望能盡早回來在大陸股市上市。

大陸第13屆全國政協會議昨開幕，李彥宏一到北京人民大會堂會場，立刻吸引大批媒體堵訪。李彥宏也大方接受訪問，聯訪時間超過5分鐘。

針對是否計畫回歸A股上市，李彥宏坦言，百度主要用戶、主要市場、主要股東都在大陸，因此一直希望能夠在A股上市，但受限於大陸相關政策，百度當年不得不赴美上市，「我可以說，任何時候政策允許百度回來，百度肯定是希望能夠盡早回來在國內股市來上市。」

早在2015年，李彥宏就曾表態，百度將來有可能完全從美國退市，回歸A股市場。李彥宏當時稱，將來百度O2O（Online to Offline）營銷模式營收將超越搜索營收，但美國投資人意識不到這一點。

此外，大陸全國政協委員、網易董事局主席兼首席執行官丁磊在回答是否願意回A股上市的問題時表示，「我們當然會考慮」。丁磊說，對一個在準備的市場，是隨時可以上市的。網易在美國納斯達克上市已18年。丁磊認為，美國股市強調資訊披露，它的交易機制也有可取之處。

除了丁磊和李彥宏，全國政協委員、搜狗總裁王小川同樣表態回歸A股意願。王小川表示，搜狗會跟著政策走，畢竟公司是服務大陸網友，現在政策也比較支持，公司有考慮這個事情。搜狗是大陸第二大搜尋引擎公司，2017年11月登陸美國紐約交易所。

(中國時報)

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