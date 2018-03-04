俞正聲臨別報告 共圓中國夢

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中國時報
／北京報導

大陸第13屆全國政協第一次會議昨開幕，政協主席俞正聲作任內最後一次工作報告。這次報告有別以往，涉台篇幅略有減少，在未來工作展望中呼籲加強台港澳僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢。

陸委會表示，兩岸良性互動不是台灣單方責任，呼籲對岸應正視現實，採取正面思考與作為，排除政治企圖的對台作為，透過溝通化解分歧，才真正有助於雙邊善意互動的開展，與務實解決兩岸問題的可能。

據香港衛視發自北京報導稱，在詢問全國政協委員、總理辦公室主任石剛有關國台辦和港澳辦合併為台港澳辦的領導人選時，石剛回覆不知道主管領導名單，被認為間接承認兩辦合併一事。

報導並稱，主管台港澳事務部門性質和功能相近，也是大部制改革—精簡機構、部委合併的重大舉措。近年港獨、台獨崛起，合併機構有利於加強打擊。台港澳辦也可見台灣問題是重中之重，是新時代要解決的重要議題之一。

俞正聲回顧過去5年工作指出，加強與台灣民意代表機制化交流，在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，推動兩岸關係和平發展，就台企轉型升級、在大陸就讀台生就業等開展調研；堅決反對台獨分裂行徑。並舉辦紀念孫中山先生誕辰150周年大會及系列活動，激勵中華兒女共同致力實現中華民族偉大復興中國夢。

去年政協工作報告涉台內容為：「貫徹（中共）中央對台工作大政方針，堅持『九二共識』共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。」

俞正聲展望未來5年工作，將廣泛凝聚實現中華民族偉大復興正能量，加強同台港澳僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢。

值得注意的是，過去政協工作報告，無論回顧過去工作成績，或展望未來工作，涉台、涉港澳、涉僑基本上是分開陳述。昨天報告在回顧工作部分是分開陳述，但展望未來工作時卻提到「港澳台僑同胞」等字眼，是較為罕見的陳述，也再度引發外界對於國台辦和港澳辦可能合併的聯想。

(中國時報)

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