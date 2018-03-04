政協側寫－兩會馬拉松 跑上跑下找涉台委員

2018年03月04日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 羅印冲

延續去年10月中共19大時「黨代表通道」的設置，昨日大陸全國政協會議也首次設立「委員通道」，吸引大批媒體「嘗鮮」，前往採訪。但由於並無涉台事務相關委員，台媒們「無感」之餘，只能開啟「火眼金睛」，尋覓少數涉台委員；在人民大會堂跑上跑下，形同參加一場馬拉松賽。

大陸全國政協會議昨日下午3點開幕，為省去媒體採訪辛勞，設置「委員通道」。但這項「貼心」之舉，對覓人無著的台媒來說，心情有那麼點複雜。

採訪過兩會的台媒同業都知道，當2000多名政協委員魚貫進入人民大會堂時，絕對是忘不了痛苦經驗，要在茫茫人海找到少數幾位涉台委員，很考驗眼力。

加上大陸海協會長陳德銘、海協會副會長孫亞夫及葉克冬等人都未連任新一屆委員，台媒只好寄希望於國台辦副主任陳元豐。只是台媒們不管使出「千里眼」還是「火眼金睛」，即便驀然回首，也始終不見陳元豐「在燈火闌珊處」。

不少台媒在人民大會堂跑了好幾圈，只差沒派人守在洗手間蹲點等候，但忙了大半天，台媒們除碰頭時彼此追問「堵到人沒有？」最終仍是無功而返。

雖說兩會登場首日，台媒捕捉涉台委員成績有些「慘澹」，但人高馬大的姚明是想躲也躲不了，只要一進場媒體閃光燈此起彼落；百度董事長李彥宏等商界大咖更是如此。

事實上，不只政協委員有亮點，人大代表亮點也不少。浙江嘉興市長胡海峰就是一例。《新京報》旗下公眾號「政事兒」稱，胡海峰不只是首次當選人大代表，更由於他是胡錦濤的兒子，相關身分也讓他備受矚目。

(中國時報)