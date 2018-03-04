義大利今大選 恐現僵局國會

義大利反體制疑歐派「五星運動」（M5S），2日在羅馬人民廣場舉行選前最後造勢大會，現場群眾舉起字母牌，排列成詞句「送五星運動進政府」。五星運動有望成為義大利最大單一政黨。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

義大利4日改選國會參眾兩院，主要參選政黨及聯盟形成三足鼎立的態勢，選後很可能出現「僵局國會」，產生不確定的局面。義大利民眾對經濟衰退、高失業率及非法移民問題深感不滿，歐洲的反體制民粹主義勢力是否會再下一城，成為這次大選的觀察焦點。

據最新民調，由81歲前總理貝魯斯柯尼領軍的中右翼政黨聯盟，以約37.2％支持率領先，可望成為新國會最大政團，但老貝因先前的詐欺罪被褫奪公權，須等到明年復權才有可能五任總理，所以他已表態要推歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）擔任總理。

疑歐民粹派支持度近3成

反體制的疑歐民粹派「五星運動」，支持率約27.6％，有望成最大單一政黨。而以目前執政的民主黨為首的中左翼聯盟，支持率約為27.5％。

義大利這次國會改選，源於中左派前總理倫齊拿修憲公投做政治豪賭，公投卻未過，他因而於2016年底辭職，由真蒂洛尼接任看守總理，並在去年10月力推通過新選舉法。新法的最大特點是，得票達40％的政黨或聯盟不再自動取得過半席次。換句話說，大選後出現「僵局國會」的機率頗高，可能只有籌組聯合政府一途。

從目前選情看，中右翼聯盟料將贏得最多議席，但難以在國會過半。該聯盟包括老貝的「義大利前進黨」、反移民的激進右翼「聯盟黨」（原稱北方聯盟）及「義大利兄弟黨」，但3黨在執政理念上有諸多分歧，前者親歐，後兩者則為疑歐派，不排除在組閣過程中便會分道揚鑣。

五星運動有望成最大黨

另一方面，由31歲年輕黨魁迪馬奧（Luigi Di Maio）領銜的五星運動有望成最大單一政黨，不過因為傾向於不結盟，迪馬奧出任總理的機率很低。如此一來，由中右翼聯盟與中左翼聯盟合組類似德國的大聯合政府，便成為未來義大利政局較可能的發展。

這次大選選情，延續了歐洲國家近年來選舉的一大趨勢，即傳統政黨支持率下降但民粹主義及反體制黨派興起，充滿著不確定性。

對義大利選民來說，移民和難民問題、治安、就業及地區發展不平衡等都是關注的議題。貝魯斯柯尼曾形容，非法移民是「定時炸彈」，承諾一旦重新執政，將把60萬名非法移民逐出義大利。

市場原本擔心，由於五星運動和聯盟黨均持強烈疑歐的立場，若參與組閣，有可能提議仿效英國「脫歐」或拒絕繼續使用歐元，勢將對歐洲一體化進程造成影響。不過，在近幾周的政治文宣中，上述兩黨的反歐盟立場已有所淡化。

(中國時報)

反難民聲浪高漲 左右選情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。