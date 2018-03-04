義大利今大選 恐現僵局國會

2018年03月04日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

義大利4日改選國會參眾兩院，主要參選政黨及聯盟形成三足鼎立的態勢，選後很可能出現「僵局國會」，產生不確定的局面。義大利民眾對經濟衰退、高失業率及非法移民問題深感不滿，歐洲的反體制民粹主義勢力是否會再下一城，成為這次大選的觀察焦點。

據最新民調，由81歲前總理貝魯斯柯尼領軍的中右翼政黨聯盟，以約37.2％支持率領先，可望成為新國會最大政團，但老貝因先前的詐欺罪被褫奪公權，須等到明年復權才有可能五任總理，所以他已表態要推歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）擔任總理。

疑歐民粹派支持度近3成

反體制的疑歐民粹派「五星運動」，支持率約27.6％，有望成最大單一政黨。而以目前執政的民主黨為首的中左翼聯盟，支持率約為27.5％。

義大利這次國會改選，源於中左派前總理倫齊拿修憲公投做政治豪賭，公投卻未過，他因而於2016年底辭職，由真蒂洛尼接任看守總理，並在去年10月力推通過新選舉法。新法的最大特點是，得票達40％的政黨或聯盟不再自動取得過半席次。換句話說，大選後出現「僵局國會」的機率頗高，可能只有籌組聯合政府一途。

從目前選情看，中右翼聯盟料將贏得最多議席，但難以在國會過半。該聯盟包括老貝的「義大利前進黨」、反移民的激進右翼「聯盟黨」（原稱北方聯盟）及「義大利兄弟黨」，但3黨在執政理念上有諸多分歧，前者親歐，後兩者則為疑歐派，不排除在組閣過程中便會分道揚鑣。

五星運動有望成最大黨

另一方面，由31歲年輕黨魁迪馬奧（Luigi Di Maio）領銜的五星運動有望成最大單一政黨，不過因為傾向於不結盟，迪馬奧出任總理的機率很低。如此一來，由中右翼聯盟與中左翼聯盟合組類似德國的大聯合政府，便成為未來義大利政局較可能的發展。

這次大選選情，延續了歐洲國家近年來選舉的一大趨勢，即傳統政黨支持率下降但民粹主義及反體制黨派興起，充滿著不確定性。

對義大利選民來說，移民和難民問題、治安、就業及地區發展不平衡等都是關注的議題。貝魯斯柯尼曾形容，非法移民是「定時炸彈」，承諾一旦重新執政，將把60萬名非法移民逐出義大利。

市場原本擔心，由於五星運動和聯盟黨均持強烈疑歐的立場，若參與組閣，有可能提議仿效英國「脫歐」或拒絕繼續使用歐元，勢將對歐洲一體化進程造成影響。不過，在近幾周的政治文宣中，上述兩黨的反歐盟立場已有所淡化。

(中國時報)