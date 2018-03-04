反難民聲浪高漲 左右選情

2018年03月04日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

義大利中部城市馬切拉塔（Macerata）近2個月接連發生分屍案與連環槍擊事件，由於分屍案凶嫌疑為難民，挑起民眾強烈的反難民情緒。極右派政黨也趁機推波助瀾、大肆煽動，企圖影響4日的大選結果。

今年1月，距首都羅馬180公里的馬切拉塔，1名18歲少女自勒戒中心離開後便下落不明。2天後，她被發現遭到殘忍肢解，屍塊被塞入2個行李箱。警方後來拘捕1名奈及利亞難民，並在其住家搜出被害少女的血衣及物品。雖然尚未證實他就是凶手，許多民眾已認定如此。極右翼政黨聯盟黨（Lega）主席薩爾維尼在社群媒體發文痛批：「這隻蛆蟲在這裡幹什麼？他不是逃避戰火，是為義大利帶來戰火。」

分屍案後1個月，28歲的聯盟黨激進支持者特拉尼（Luca Traini）在街上隨機向6名黑人開槍，被捕前還以法西斯手勢向警員敬禮。據信特拉尼是為慘死的少女復仇，所以向「疑似來自非洲的難民」開槍。

這2起暴力事件揭露了義大利面對難民潮的掙扎與極右派政黨的謀算。馬切拉塔市長卡蘭奇尼表示：「原本這裡並不是種族主義城鎮，但自去年難民數量增加，城內開始出現緊張不安的氛圍」，因此移民議題也成為選戰焦點。

義大利與非洲僅相隔地中海，近年有逾60萬名難民渡海來到義國。義國雖是歐元區第3大經濟體，但經濟狀況較差，處理移民問題時左右支絀，民眾與政界對移民的態度也愈來愈不友善。

本次大選，聯盟黨、卡薩龐德黨（Casapound）和新力量黨（Forza Nuova）等右翼及極右政黨打著反難民口號，將國家經濟及社會問題歸咎於難民，成功獲取不少選民支持。聯盟黨主席薩爾維尼不僅提出「義大利優先」的口號，還承諾一旦當選總理，每個月會將10萬名非法移民趕出去。

(中國時報)